Romney: Trump nemá charakter

Americký prezident spoluvytváří veřejný charakter národa, ale charakter prezidenta Donalda Trumpa je hrubě nedostatečný. Napsal to ve středečním komentáři pro list The Washington Post vlivný republikánský politik, senátor Mitt Romney.

Bílý dům podle něj v prosinci zásluhou Trumpa postihla hluboká degradace. Trump na Twitteru v odpovědi Romneyho vyzval, aby se raději věnoval bezpečnosti na hranicích a dalším důležitým věcem.

Romney, který v roce 2016 Trumpovu republikánskou nominaci do boje o Bílý dům nepodpořil, připomíná washingtonské události konce loňského roku, kdy z funkce odešli ministr obrany James Mattis a personální šéf Bílého domu John Kelly a kdy prezident oznámil odchod vojáků ze Sýrie.

»Jeho vystupování v minulých dvou letech a zejména jeho chování v prosinci je důkazem, že do vysokého úřadu nedorostl,« napsal Romney ve washingtonském deníku. Prezident by podle něj měl Američany spojovat a povzbuzovat v nich to nejlepší. »Národ je rozdělený a naštvaný a nezbytně potřebuje charakterově vyspělého vůdce. Ale právě v tomto ohledu jsou nedostatky nynější hlavy státu nejkřiklavější,« konstatuje senátor, který se svého úřadu ujme právě dnes.

Trumpova slova a jeho skutky vyvolaly zklamání po celém světě, píše dále. Dochází k tomu v nešťastné době, kdy »několik evropských spojenců prochází politickou nestabilitou a několik bývalých sovětských satelitů přezkoumává své demokratické závazky«.

Amerika podle senátora musí mj. posílit obranné spojenectví s Evropou. »Chceme sjednocenou a silnou Evropu, nikoli rozkládající se spolek,« poznamenává autor, který byl v listopadových kongresových volbách zvolen do Senátu za stát Utah.

»Nehodlám komentovat každý tweet nebo každou chybu,« píše o svém budoucím působení v Kapitolu. »Postavím se ale proti každému výroku nebo skutku, který národ rozděluje, je rasistický, sexistický, protiimigrační, nečestný nebo likvidační vůči demokratickým institucím.«

Kritika italské ultrapravice

Trump hraje roli i v další kauze – právě evropské, konkrétně italské. Ředitel italského zdravotního úřadu Walter Ricciardi tu odstoupil, protože mu vadí nevědecké pozice, které zastává nynější populistická vláda. Informoval o tom ve středu list Corriere della Sera. Jako příklad Ricciardi uvádí postoj vlády k očkování, spalovnám či spojování migrace a nemocí. Postoj kabinetu mu připomíná právě postupy Trumpa.

»Je zřejmé, že když vicepremiér (kontroverzní ministr vnitra Matteo Salvini) řekne, že si jako otec myslí, že očkování je příliš, je zbytečné a nebezpečné, není to jen nevědecký přístup. Je to postoj protivědecký,« řekl Ricciardi v rozhovoru. Přitom Salvini je italským Okamurou, který nesnáší migranty (mj. pro údajné šíření nemocí), takže by očkování měl právě podporovat…

»Bez ustání opakovat, že migranti přinášejí nemoci, není nijak opodstatněné,« uvedl dále 59letý docent preventivního lékařství. Některé úřady se kvůli tomu dostávají do potíží - jsou nuceny k autocenzuře, aby neprotiřečily politikům.

A »tvrdit, že spalovny patří minulosti, jak učinil ministr životního prostředí Sergio Costa, nemá smysl. V Kodani a Stockholmu se používají spalovny poslední generace, které jsou velmi výkonné a stoprocentně dbají na ochranu životního prostředí,« uvedl další příklad bývalý ředitel zdravotního úřadu.

Ricciardimu se nelíbí ani opatření vlády, které rozšiřuje možnosti likvidace odpadních vod v zemědělství. Rozhodnutí podle něj bylo učiněno, aniž vyhodnotilo, jaký bude mít dopad. »A přesto se jedná o rozhodující věc, co se týče zdravotní prevence a veřejného zdraví,« vysvětluje podle ČTK.

»Toto všechno mi připomíná doporučení Donalda Trumpa Národnímu ústavu zdraví, totiž aby už více neužíval termín ‚evidence-based‘ čili založený na důkazech. Tento postoj se naučili populisté, kteří s vědou spolupracují jen s obrovskými potížemi,« završil zdrcující kritiku Ricciardi.

