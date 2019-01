Z baletního Louskáčka FOTO - Marek MALIS

Benoit a Zvonař zatančí Louskáčka naposledy

Poslední představení výpravného klasického baletu »Louskáček, vánoční sen« se koná v neděli 6. ledna od 14 a 18 hodin v Divadle na Vinohradech. Titulní roli Kláry–princezny a Louskáčka–prince zatančí sólisté přední baletní scény v Praze Sophie Benoit a Adam Zvonař.

Postavu strýčka Drosselmeyera ztvární sólista Viktor Svidró. V dalších rolích se představí tanečníci Tanečního centra Praha – konzervatoře a studenti Taneční konzervatoře hlavního města Prahy a mezinárodní baletní školy First International Ballet School.

Baletní inscenace zapojuje několik generací tanečníků. »Jedná se tedy o ojedinělý edukativní projekt. Choreografie je tanečníkům šitá na míru,« uvádí Veronika Iblová, choreografka a režisérka představení. Představení pořádá agentura Czech Jazz Art, která formou vstupenek podpoří i neziskovou organizaci EDA cz, z. ú., která pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Výpravný balet Louskáček, vánoční sen je inspirován dílem romantického spisovatele E. T. A. Hoffmanna (v originále Louskáček a Myší král). Baletní libreto A. Volkova inspirovalo slavného skladatele P. I. Čajkovského, který vytvořil nezapomenutelné a oblíbené dílo. V baletu jsou vylíčeny barvitě události kouzelné štědrovečerní noci, kterou putuje Klára se svým ochráncem – princem Louskáčkem do jeho pohádkové říše a zase zpět ke své rodině.

Veronika Iblová vytvořila vánoční představení pro celou rodinu. Diváci se mohou těšit na představení, které je vtáhne do kouzelné vánoční atmosféry spolu s překrásnou hudbou Čajkovského. Potěší je pohádkovým baletním příběhem, výpravnými kostýmy a scénou. »Publikum jistě zaujmou precizní výkony sólistů a dalších tanečníků, kteří tančí s velkým nasazením a chutí. Jedná se o projekt, na kterém se potkávají takřka tři generace. Těm nejmladším je pět let a ti nejstarší jsou opravdu vynikající zkušení profesionálové,« doplňuje Iblová, ředitelka školy First International Ballet School.

Více o představení a vstupenky zde: http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/LOUSKACEK-VANOCNI-SEN

(rj)