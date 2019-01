Rozhovor Haló novin s Petro Symonenkem, prvním tajemníkem ÚV KS Ukrajiny (KPU)

Na Ukrajině vládne děsivý triumvirát

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v prosinci označil režim na Ukrajině za neonacistický, a to s plným vědomím Západu. Souhlasíte s tímto silným slovníkem?

Nejenže souhlasím, ale naopak je mi líto, že pan ministr takto oznámkoval náš režim až s tak velkým zpožděním. Komunisté Ukrajiny už dávno varovali politickou elitu Ukrajiny, že se země dostala do takové situace, kdy oligarchát financuje krajně pravicové, prakticky profašistické, neofašistické síly, aby kontroloval sociální a ekonomickou situaci.

Už na konci minulého století jsme v KPU varovali, že se stává očividným, že na úrovni vedení státu se posouvají personálie a přepisuje historie tím směrem, aby nastoupila glorifikace fašismu a fašizace společnosti. To vygradovalo po nástupu Juščenka společně s protežováním banderovců, kteří od nacistického Německa dostali železné kříže – z takových udělali hrdiny Ukrajiny… Ruku v ruce s tím zároveň vynulovali úlohu velkého vítězství ve 2. světové válce, pro nás Velké vlastenecké válce.

Běžnými se za Juščenka a teď za Porošenka staly demonstrace a pochody glorifikátorů následovníků pomahačů fašistů z období 2. světové války na území Ukrajiny. Tyto demonstrace a pochody probíhají i oficiálně na kyjevském Kreščatiku (hlavní třída v centru města měřící 1300 metrů – pozn. autora). A nikdo kromě KPU proti tomu neprotestoval.

Za Janukovyče tyto síly alespoň začaly financovat (ultrapravicovou) Svobodu – politickou stranu zaregistrovanou jako Národně socialistickou stranu, jejímž zakladatelem je Andrij Parubij, nynější předseda parlamentu. Neofašistické organizace ale začala financovat i Strana regionů, oligarchové, oligarchové pak financovali proniknutí Svobody právě do regionů, oblastních a místních rad.

Proto říkám, že je škoda, že v Moskvě na toto neupozorňovali už v době, kdy ten proces fašizace společnosti probíhal, že nevyslyšeli naše varování a že to pojmenovávají až nyní, když je tzv. vymalováno.

S tím souvisí i aktuální Porošenkova snaha o tzv. sjednocení ukrajinských církví (nakolik zatím neúspěšné)?

Určitě. Ale s touto snahou začal už posléze druhý ukrajinský prezident Kučma brzy po rozbití SSSR. A v boji za získání prezidentského postu rozkol pravoslaví zinicioval už první prezident Kravčuk. Ten ze zakázané KS Ukrajiny vyvedl na zmiňovaný rozkol 25 milionů sovětských rublů. K rozkolu došlo a v roce 1992 například byl pro pravoslaví uzavřen slavný Charkovský chrám.

Porošenko v tomto procesu pokračuje, pro změnu proto, aby se udržel na prezidentském postu. Je to viditelný krok proti Moskvě, tamnímu patriarchátu. A všechno se to děje pod kontrolou USA.

Jinak bych rád podotkl, že naše KPU se omluvila věřícím za události 20. a 30. let minulého století, když se tehdy podobně rušily kostely a pronásledovaly církve. A podporujeme dnes naopak programy a sociální úsilí moskevského patriarchátu, které jsou zcela totožné se zájmy naší strany.

Jak hodnotíte nedávné události v Kerčském průlivu?

Jako skutečnou provokaci Kyjeva. Cílem a důvodem vyvolání této krize bylo, aby vláda, režim a prezident dostali možnost vyhlásit výjimečný stav na Ukrajině a zabránit tak konání prezidentských voleb v plánovaném termínu. Prostě to zkusili, ale nevyšlo jim to tak, jak si představovali. Každopádně poprvé v historii se výjimečný stav přijal jako politicko-organizační opatření, které má zajistit setrvání prezidenta u moci.

Ale čemu se divíme, když současný režim k udržení a posilování své moci neváhá aktivně využívat dokonce ani tzv. šturmové jednotky, které byly vytvořeny po vzoru podobných jednotek REMA v Německu ve 30. letech…

Proto, abychom pochopili všechny souvislosti, je nutné, aby se odhalil kořen problémů, aby se ukrajinská otázka neřešila ve Washingtonu, Bruselu či Moskvě, ale v Kyjevě, politickým dialogem se samotnými Ukrajinci.

Ukrajině totiž vládne národně-oligarchický režim, triumvirát neofašistů, oligarchů a organizovaného zločinu.

To zní hodně děsivě!

Ano, a my jsme kategoricky proti. Je třeba předkládat řešení ukrajinské otázky – občanské války a války současného režimu proti vlastním lidem na Donbase. KPU trvá na hledání oficiálního řešení aktuálních problémů s představiteli Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky tak, aby prezident předložil změny ústavy v tom smyslu, že Ukrajina se stane konfederací a Doněcká a Luhanská oblast dostanou status reálných autonomií. I z ekonomického hlediska. Samozřejmě ale je třeba respektovat i zájmy dalších oblastí tak, aby ústava komplexně řešila všechny problémy, nejen ty doněcké a luhanské.

Reálné jsou ale zatím spíš další provokace, jako byla ta kerčská, ne?

Celkově to všechno zapadá do scénáře koncentrace ozbrojených sil na moři i na souši. Tam z jihu u Mariupolu a na severu u Luhanské oblasti a Gorlovky. Dochází ke koncentraci techniky i »živé síly«, to je očividné. A pokud jde o Krym, tam je koncentrace v Chersonské oblasti a Nikolajevské oblasti. Tam je také mnoho vojáků, polygony atp. To je ovšem rovněž velmi nebezpečné.

Bude válka? Míněno velká válka mezi Ukrajinou a Ruskem?

To závisí jednoznačně na zájmech USA a Evropy. Ukrajina je dnes prostě jen střelnicí. A zase to všechno začalo už za Kučmy, kdy začal vytvářet GUAM (společenství Gruzie, Ukrajiny, Ázerbájdžánu a Moldavska). Chápal jsem to tehdy jako formování Baltsko-černomořské koalice vzdorující Rusku. A to nejen politické, ale i ekonomické. A zatímco Kučma to na oko hrál na všechny strany, země se propadala do propasti.

A dnes je to podobné. USA se po rozpadu SSSR chovají, jako že si mohou dovolit dělat všechno, co se jim zlíbí! Třeba i podporovat neofašismus na Ukrajině.

V zájmu toho, abychom zabránili šíření této hnědé nákazy z Ukrajiny do Evropy, do zemí, jako je i ta vaše, je potřeba se spojit a zajistit právo ukrajinskému lidu na skutečně svobodné volby.

V opačném případě to totiž bude signál hnědým silám, že tyto recepty mohou aplikovat i v jiných zemích. Všechno jsou to recepty vytvořené v USA a realizované metodicky domácími přisluhovači.

Tragédie právě započaté kampaně ale tkví v tom, že kromě kandidáta KPU a jednoho oligarchy jsou všechny ostatní persony kandidáty vybranými Spojenými státy. A to je skutečná tragédie Ukrajiny.

Proto jste se rozhodli zúčastnit nadcházejících prezidentských voleb?

Ano, KPU přijala rozhodnutí a usnesení o účasti v prezidentských volbách. Jsme znepokojeni mírou násilí v zemi, porušováním svobody slova a pronásledováním politických sil, které nesouhlasí s praktikami současného režimu. Pro nás je tak, jak už jsem ostatně zmínil, bez debaty nejdůležitější otázkou předvolební kampaně zabezpečit skutečnou svobodu volby občanům Ukrajiny.

Do voleb jdeme navzdory všem formám pronásledování, a to i těm moderním, jako je třeba kyberšikana. Ale naučili jsme se s tím bojovat. Vždyť jsme v minulosti byli nuceni naučit se i ilegální práci, takže už nás jen tak něco nerozhází a neporazí. Učíme se novým formám práce, i v organizačních otázkách, bojovali jsme i za členy, kterým hrozilo soudní stíhání a zbavení svobody. Teď zpracováváme taktiku. Jestli mi znemožní kandidovat za KPU, ještě je ve hře možnost nezávislé kandidatury.

Jak to tedy dnes je s legalitou KPU?

Strana není zakázaná, pracuje, zachránili jsme strukturu i kádry. Vydáváme Rabočuju gazetu (i když víme, že tiráž 7000-10 000 kusů není na Ukrajinu nijak velká), ale máme i web golos.ua, infoagenstvo, a tam je stabilně na 200 000 až 300 000 uživatelů.

Pokud se ale ptáte na (i)legalitu KPU, v této souvislosti patří obrovské poděkování za pomoc KSČM, která nám v soudním boji proti snaze zablokovat komunistickou stranu na Ukrajině pomohla nejvíce.

Roman JANOUCH

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO