O Werichově »Pekařovi« a »budovatelství«

O svátečních dnech jsme zase viděli svého Mrazíka, svou »Sůl nad zlato« s Janem Werichem, svou Pyšnou princeznu, svého »Pekaře a císaře« a... hodně bylo těch pořadů, které byly natočeny za minulého režimu. Tedy Mrazík dokonce v Sovětském svazu, proto po Listopadu musel dostat vysvětlující komentář – pamatujete? Herec Dejdar s několika stejně chytrými lidmi nás Mrazíkem provázelo, abychom pochopili jeho nebezpečnost a neúroveň.

Naštěstí už řadu let můžeme Mrazíka vidět bez Dejdara a to je dobře. Ale zmínil jsem se o dalších pořadech, jež nám televize a rozhlasové stanice nabídly a které v minulosti byly natočeny tím režimem, který »neumožňoval natáčet věci, které by měly patřičnou úroveň«. Podotýkám, ale to berte jako vsuvku, že jsem nepochopil, když už tyto pořady byly tak hrůzné, že nám je dokonce i »ideologicky fundovaná« Česká televize, neustále nabízí.

Jde mi dnes však o ten mnou posledně jmenovaný dvojfilm – o »Pekaře«. V sobotu před Vánocemi nám radiová stanice Frenkvence1 nabídla rozhovor s Jiřím Pechou. Zaujal mě. Chtěl jsem vědět, jak člověk, který prý patří mezi významné herce, se dívá na leckterá díla minulosti. Slyšel jsem poklonu Janu Werichovi. Týkala se právě »Pekaře«. Nepopřel velikost zmíněného dvojfilmu. Jen dodal, že si ovšem musíme »odmyslet ten budovatelský závěr«. Pro připomenutí. V něm se zpívala píseň: »Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc« a nakonec následovalo, že když se všechno dá dohromady, »budem všichni všechno mít«. Ne jeden bude tedy mít všechno, ale každý. Tak to myslel Werich. Ostatně stačí si promítnout jeho a Voskovcův Svět patří nám nebo Hej, rup. Ty byly méně kolektivistické? Méně revoluční, jestliže revolučností myslíme snahu sjednotit své síly a dělat něco nejen pro sebe, ale i pro všechny? A vůbec je společenská rovnost tak zlá, že ji musíme neustále zpochybňovat? Anebo jde o strach z rovnosti a solidarity? Možná však, napadlo mě, že právě proto je třeba každou myšlenku o nich třeba vymýtit.

Milan ŠPÁS