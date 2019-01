Občané rozhodli jinak

I tak by se dala označit zasedání Zastupitelstva města Blansko. Komunální volby v Blansku vyhrála ODS, která si ihned po volbách plácla s KDU – ČSL, ČSSD a Volbou pro Blansko. Spojenectví těchto stran trvá 20 let a má za sebou nemalé problémy (předraženou demolici hotelu Dukla, chátrající výškovou budovu i zpackaný průtah městem). Staronová koalice bude disponovat s 15 mandáty z celkových 25, což není zrovna přesvědčivá většina. Duhová pravo–levá koalice si totiž protlačila do funkce 1. místostarosty Františka Hasoně z KDU–ČSL. Člověka, který se z 2. místa na kandidátce do zastupitelstva ani nedostal. Aby se František Hasoň vůbec stal zastupitelem, musel mu uvolnit místo jiný lidovecký kandidát, kterému voliči dali ve volbách svoji důvěru. Blanenští lidovci se rozhodli jít cestou proti vůli svých voličů a nerespektovat jejich hlasy. Dost zvláštní na stranu, která se sama nazvala klidnou silou a hlásící se ke křesťanským hodnotám.

To ale není jediný poražený ve vedení města. Dalším takovým je Ivo Polák z ČSSD. Muž, pod jehož vedením prožila ČSSD drtivou porážku a ztratila 4 mandáty. Kvůli němu se dokonce musela zřídit uvolněná (placená) funkce 2. místostarosty. Tato funkce byla až dosud neuvolněná. V čem to bude pro Blansko lepší, mě nenapadá. Snad jen to, že se zvýší platové výdaje blanenského rozpočtu. Dost zvláštní na stranu, která před volbami hlásala, že bude šetřit a že prosadí zavedení dluhového stropu města. ČSSD bude mít v sedmičlenné radě města pouze jednoho zástupce, její vliv v radě bude tedy minimální. Placená funkce se pro tohoto muže, mj. bývalého náměstka zkrachovalého hejtmana Haška, hodí více než vyvození zodpovědnosti za totální fiasko ČSSD v komunálních volbách v Blansku. Peníze jsou sociální demokracii asi blíže než volební program, který slíbili voličům.

KSČM nabízela svým voličům program, který je reálný a splnitelný. Voliči ho ocenili téměř 11 % hlasů. I přes svoji opoziční roli bude KSČM pracovat pro občany a hájit jejich zájmy. ODS si pro svoji blanenskou »vládu« vybrala jednotlivce, kteří neuspěli. Uvidíme, jestli se poraženecká nálada těchto jednotlivců převede i do rady města. Nutno podotknout, že blanenská koalice nezačala zrovna šťastně. Hned na 2. zasedání zastupitelstva protlačila zdražení centrálního tepla a otevřeně hlásá, že zdražování vody je nutné. Zdražování - to je slovo, které je současné blanenské koalici nejbližší. Názory občanů jsou pro tyto »vyvolené« politiky druhořadé. Mám vážnou obavu, aby tato historicky vyčpělá koalice nezatáhla město Blansko a její obyvatele do čtyřleté stagnace. Správnou nohou do nového volebního období koalice zrovna nevykročila.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko, předseda OV KSČM