Sebevražedné hodnoty

Nutná sebeobrana má právně velmi ošemetné hranice, pro někoho možná příliš nízké, pro někoho zas naopak vysoké. Osobně mám pocit, že i u nás jsou často spíše ve výhodě pachatelé, ale oproti mnoha jiným zemím na tom zas až tak špatně nejsme.

Člověk aby se často bál vůbec bránit, protože hranice přiměřené a nepřiměřené obrany je tenká, stačí, když vytáhnete nůž, byť pokud je pachatel silnější a ozbrojený »pouze« třeba klackem, a už se vám to bude těžko vysvětlovat, ale máte se snad nechat zabít? Prostě je to dost na hraně. Extrém, kam bych se ale zase nerad dostal, představují Spojené státy. Platí to sice stát od státu, ale není výjimkou, že lze prakticky beztrestně zastřelit někoho, kdo vám pobíhá po zahradě, obzvláště pokud je tmavší pleti.

Za druhý extrém považuji situaci ve Velké Británii. Tak absolutní odzbrojení občanů je totiž dle mého ve světě nevídané. Však si dobře pamatuji, když jela kamarádka před patnácti lety do Anglie na výlet a kvůli pepřovému spreji strávila den v cele, mít snad dokonce nějaký nůž, možná by tam seděla doposud. To ovšem vede k dalším extrémům, místo relativně konvenčních nožů tam výtržníci hledají jiné, za mne osobně drastičtější způsoby útoku, jako jsou třeba ty kyselinou. Paradoxem přitom je, že místní policie je s tamější bezpečnostní situací již natolik bezradná, že nedávno vyzvala (odzbrojené!) občany, aby jí v případě potřeby při zadržování různých kriminálních živlů asistovali.

To jsou podle mne ty dva největší extrémy, tedy až doposud jsem si to myslel. Když jsem se totiž včera dozvěděl, co je možné dokonce i v našem sousedním Rakousku, tedy že žena, která se bránila sexuálnímu útočníkovi, přičemž mu zlomila nos, byla za to obviněna z napadení, nevyšel jsem z údivu. Často se u nás říká, jak se snažíme přiblížit »západním hodnotám«, od takovéhoto obohacení bych se ale držel co nejdál, je docela sebevražedné…

Tomáš CINKA