Jsme silný národ

Rok 2018, rok s osmičkou na konci, byl pro nás opět zkouškou. A jako národ jsme ho zvládli obstojně! Nenechali jsme se ovládnout strachem, prokoukli jsme mediální faleš a našli si cestu k pravdě. I přes financované agenty z nadnárodních korporací a podivných spolků jsme dokázali na naší politické scéně vybrat kandidáty, kteří dokážou prosadit české zájmy navzdory všem úskalím a jsou schopni vyjednávat i s velkými mocenskými celky. Současná vláda převezla chytráky, kteří se stále nějak drželi u moci od 90. let a potichu rozkládali nejen Českou, ale i Slovenskou republiku. Se situací nemůžeme být objektivně spokojeni, můžeme však být spokojeni se společenským posunem.

Současná vláda s Andrejem Babišem v čele má velkou přednost, i když je pravicová, a to je ta, že vyvažuje silné cizozemské zájmy, nachází rovnováhu mezi americkým, ruským a čínským kapitálem. Nikoho otevřeně nezve a nikoho také neodmítá, přijímá cizí investice, ale nevítá je. Vláda hledá cesty, jak zachovat současné prostředky ekonomiky, zároveň však hledá nové. Je ochotna spolupracovat s kýmkoli, kdo je ochoten dojít ke společnému cíli. Jen v malé míře se vymlouvá na své předchůdce.

Nejen vláda Andreje Babiše, ale také KSČM, SPD a někteří z hnutí nově vzniklých pozvedávají tento stát. Musíme si přiznat, že v mezinárodním kontextu tito lidé v rámci svých podmínek odvádějí dobrou práci. Chybí tu však silná většina ve společnosti, která má vůli změnit chod věcí zásadně a bez předsudků.

Jako národ zatím nejsme schopni být silně jednotní. Sami nemáme vůli z pohodlnosti, zároveň nám tomu brání vnější i vnitřní síly. Nezapomněli jsme však na svou minulost a tradice. Připomínali jsme si ve velkém 100. výročí založení Československa, připomínáme si dávnou dobu husitskou, vrací se móda a určitý duch doby 60. let 20. století. Na území ČR vznikají spolky věnující se našemu národu, slovanství, přírodě. Objevují se silné osobnosti. Nejsou sice mediálně známy, pozvedávají však český národ a hledají pro něj cestu do prosvětlené budoucnosti. Utváří se tu osobnosti čerpající z tisícileté historie našeho národa, osobnosti cestující za šamany do cizích krajů, léčitelé a umělci nalézající nové směry. Máme tu také vědce a inovátory objevující nové technologie v oblasti průmyslu i lékařství. Rodí se děti s nevídanými schopnostmi. Máme tu silné charakterní osobnosti, bojující proti bezpráví a ochotné obětovat i svůj osobní život a prosadit změnu ve prospěch širokého kolektivu. K mému překvapení jsou to dnes častěji ženy. Objevují se ženy-bojovnice zakládající lidskoprávní hnutí, právní poradny, sociální spolky, taneční skupiny, obchody se zdravou výživou nebo krejčovské dílny. Prosazují se velmi rychle, necílí na sílu, ale na cit. Milují to, co dělají. Národ si tvoří život. Je to v našich rukou. I malý národ dokáže obrovské věci.

Petr PTÁČEK