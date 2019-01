Ilustrační FOTO - pixabay

Silnice a chodníky mohou dnes a v noci na pátek klouzat

Na mokrých chodnících a silnicích se dnes večer a v noci na pátek může tvořit náledí či zmrazky. Půjde o Prahu a Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj. Řidiči a chodci by proto měli být opatrní, starší a méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od dnešních 16:00 do pátečních 07:00. Nadále platí, že ve vyšších polohách se dnes mohou tvořit sněhové jazyky a na horách závěje. Nebezpečí pomine dnes o půlnoci, původně meteorologové předpokládali konec až v pátek o půlnoci.

Kvůli sněhovým jazykům mohou být některé vozovky nesjízdné. Řidiči by proto měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Na horách mají dodržovat pokyny Horské služby ČR.

Podle dnešních informací na facebooku ČHMÚ bude v pátek a v sobotu sněžit. Nejdéle a nejvíce by mělo sněžit na Šumavě, kde během 48 hodin může napadnout podle výpočtu jednotlivých modelů 30 až 54 centimetrů. Na východě Česka by mohlo napadnout 19 až 40 centimetrů sněhu.

Silné sněžení a vítr přineslo komplikace v dopravě v Česku už ve středu. Problémy měly hlavně kamiony. Silný vítr ustal v noci na dnešek.

(čtk)