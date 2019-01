Ilustrační FOTO - pixabay

Sněžení zlepšilo podmínky pro lyžaře

Ideální podmínky nabízejí před nadcházejícím víkendem lyžařské areály v Moravskoslezském kraji. Provozovatelům výrazně pomohlo hlavně ochlazení a sněžení. Shodli se na tom, že teprve nyní nastala pravá zima. Skiareál Lipno v Jihočeském kraji otevře v sobotu další sjezdovku. Ideální sněhové podmínky hlásí také skiareály v hradeckém kraji. Naopak lyžařům v Ústeckém kraji počasí momentálně příliš nepřeje, je málo sněhu.

Jihočeský kraj: Skiareál Lipno otevře v sobotu další sjezdovku

Lyžařský areál v Lipně nad Vltavou otevře v sobotu další sjezdovku. Jde o svah s názvem Školní s lehkou obtížností. Návštěvníci tak ve skiaráelu Lipno budou moci od víkendu využívat více než šest kilometrů sjezdovek. ČTK to řekl manažer marketingu společnosti Lipnoservis Vojen Smíšek.

Dodal, že provozovatel navíc připravuje na sobotu doprovodný program pro lyžaře s názvem Tři králové ve Skiareálu Lipno. "Jedná se o klasický příběh o cestě tří králů do Betléma za čerstvě narozeným spasitelem, který bude nejen plný poučení, ale i legrace. V hlavní roli se představí lišák Fox," uvedla za areál Eva Černíková.

Na svazích nyní leží přibližně 60 centimetrů sněhu. Smíšek uvedl, že provozovatelé postupně připravují k otevření další sjezdovky. "Díky teplotám pod nulou můžeme intenzivně zasněžovat. Po Školní sjezdovce budou nsáledovat další tratě a také skicrossová dráha a snowpark," řekl.

Více než půlmetru sněhu leží také na sjezdovkách v areálu Zadov. Mimo provoz už zůstává pouze lanová dráha Churáňov. Provozovatelé navíc strojově upravili trasy pro běžecké lyžování v okolí Zadova.

Přibližně 20 kilometrů sjezdovek pak mohou návštěvníci využít v areálu na česko-rakouské hranici Šumavy Hochficht. "Během vánočních prázdnin jsme zažili pořádný nápor lyžařů, protože jsme jako jediný skiareál v okolí měli otevřeny všechny sjezdovky a zejména od Lipna k nám denně jezdily davy lidí. Po novém roce už je volněji a na návštěvníky čekají nejlepší sněhové podmínky dosavadní lyžařské sezóny," uvedl ředitel skiareálu Hochficht Gerald Paschinger.

V Karlovarském kraji se lyžuje na čerstvém sněhu

Po oblevě mezi svátky si lyžaři v Karlovarském kraji mohou opět užít lyžování na čerstvém sněhu. Na horách částečně ustal i silný vítr, který ve středu zastavil provoz několika skiareálů. Otevřená jsou všechna hlavní lyžařská střediska, upraveny jsou i běžecké trasy, zjistila ČTK.

Zastavit provoz některých lanovek musel ve středu i největší areál v kraji, Klínovec a božídarský Neklid. "Areál je dnes standardně v provozu od 9:00 do 16:00. Příjezdové cesty od Chomutova a Kadaně jsou bez problémů sjízdné, stejně tak ze směru od Karlových Varů k dolní stanici lanové dráhy Prima Express. Otevřena je již i silnice mezi Božím Darem a Klínovcem," uvedla mluvčí skiareálu Hana Hoffmannová.

Na sjezdovkách Klínovce leží asi 50 až 80 centimetrů sněhu, v provozu jsou mimo jiné dětské parky a fungují také pravidelné linky skibusů.

Na Bublavě je asi 10 centimetrů nového sněhu, v provozu je kotva a červená sjezdovka. Dva kilometry sjezdovek jsou k dispozici na Plešivci, lyžuje se dále například v Mariánských Lázních, v Aši nebo v Potůčkách.

Pro běžkaře je čerstvě upravena krušnohorská lyžařská magistrála od Bublavy až k Perninku. Běžkovat se ale dá také v okolí Abertam i Božího Daru.

Královéhradecký kraj: Skiareály hlásí ideální sněhové podmínky

Lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji hlásí ideální sněhové podmínky, v provozu jsou i menší areály Krkonoš a Orlických hor. Některá krkonošská střediska se tento týden potýkala se silným větrem a musela omezit provoz lanovek. ČTK to dnes zjistila od provozovatelů středisek. Na sjezdovkách velkých skiareálů leží od 30 do 70 centimetrů sněhu.

Výborné sněhové podmínky hlásí SkiResort Černá hora - Pec. O víkendu by měli mít lyžaři k dispozici více než 35 kilometrů upravených sjezdovek v rámci všech pěti areálů SkiResrtu. "Panují ideální sněhové podmínky. Bohužel pro běžkaře nejsou připraveny běžkařské tratě, protože ve vrcholových partiích i nadále panuje silný vítr a stopy jsou zaváté," řekl ČTK dnes dopoledne ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Petr Hynek.

Podobně je na tom i největší české zimní středisko Špindlerův Mlýn, kde mají lyžaři k dispozici více než 19 kilometrů upravených sjezdovek. Když jsou v provozu všechny, mohou lyžaři ve Špindlu využít okolo 25 kilometrů sjezdovek.

"Druhý den nám chumelí, podmínky jsou nádherné, zima v plném proudu. Snažíme se zprovoznit zbývající sjezdovky. Včera a dnes se jen trochu potýkáme se silným větrem v horních částech lanovek, částečně to omezuje provoz a ztěžuje zasněžování," řekl ČTK vedoucí skiareálu René Hroneš.

V Krkonoších v Královéhradeckém kraji se lyžuje také v areálu SKIMU v Horní Malé Úpě, v Herlíkovicích nebo v Mladých Bukách.

V Orlických horách jsou v provozu kromě hlavních středisek v Říčkách a v Deštném také níže položené menší skiareály. "V poslední době napadlo asi 15 centimetrů přírodního sněhu, podmínky jsou vynikající. Vítr nám problémy nedělá, jsme kolem 670 metrů nad mořem," řekl dnes ČTK provozní skiareálu v Sedloňově na Rychnovsku Marian Kohoutek.

V Krkonoších ode dneška platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice, který je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. Důvodem je vydatné sněžení, silný vítr a střídání teplot v posledních dnech. Horská služba vydala také výstrahu přes silným větrem na hřebenech Krkonoš, kde leží přes metr sněhu. V nejvyšších partiích Orlických hor je okolo půl metru sněhu.

Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji vylepšil nový sníh

Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji vylepšil nový sníh. Podle provozovatelů nasněžilo tento týden od 20 do 40 centimetrů, navíc mrazivé počasí umožňuje vyrábět umělý sníh. Velmi dobré podmínky jsou v horách i pro běžkaře, zjistila ČTK.

V kraji jsou v provozu všechna větší lyžařská střediska. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou mají lyžaři k dispozici přes 15 kilometrů tratí. "Všechny sjezdovky máme sjízdné, dopravní zařízení jedou. Nahoře je 1,2 metru sněhu, dole mezi 40 až 50 centimetry a ještě dosněžujeme technický sníh," uvedl ředitel rokytnického skiareálu Vít Pražák.

Současné podmínky si pochvaluje i Vlastislav Fejkl z nedalekého skiareálu v Harrachově. "Zlepšilo se to výrazně a začali jsme ve středu zase zasněžovat, abychom mohli co nejdřív otevřít zbývající sjezdovky," uvedl Fejkl. Ve středisku mají sjezdoví lyžaři k dispozici pět z bezmála osmi kilometrů tratí, na sjezdovkách leží zhruba 40 centimetrů sněhu. Na víkend se bude podle Fejkla upravovat i 22kilometrový základní okruh pro běžkaře.

Otevřená jsou také další krkonošská střediska, v Pasekách nad Jizerou se dá lyžovat na osmi kilometrech sjezdových tratí, přes pět kilometrů jich mají ve Vítkovicích. V částečném provozu je i Benecko, Vysoké nad Jizerou nebo Jabloneček.

Za ideální považuje aktuální podmínky pro lyžování Pavel Bažant ze společnosti Ski bižu, jež v Jizerských horách provozuje areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a v Bedřichově. Na sjezdovkách leží od 20 do 60 centimetrů sněhu. "Je minus pět stupňů, sněží a sníh vyrábíme i my," uvedl Bažant. V dalších dnech se zlepší hlavně nabídka v Bedřichově, kde mají zatím lyžaři k dispozici jen 700 metrů ze 4,5 kilometru tratí. "Na víkend budou v Bedřichově v provozu i Pastviny," dodal Bažant. Na Tanvaldském Špičáku budou o víkendu otevřené všechny sjezdovky, z větší části je otevřený i Severák. V plném provozu jsou v Jizerských horách areály v Kořenově či v Černé Říčce v Desné. Pro běžkaře jsou v Jizerských horách upravené takřka všechny okruhy, na víkend je v plánu i úprava Vysokého hřebenu v Bedřichově.

Na Ještědu v Liberci je v provozu zatím třetina areálu, další části se dosněžují. "Pracovat se bude na otevření Skalky," uvedla za středisko Renata Balašová. Podle ní až do odvolání zlevnili ceny celodenních skipasů, základní u dospělého klesla z 590 na 450 korun. V sobotu večer navíc bude možné na Ještědu lyžovat zdarma. Součástí akce je i lyžařská show, koncert, soutěže a ohňostroj.

Moravskoslezská lyžařská střediska mají ideální podmínky

Ideální podmínky nabízejí před nadcházejícím víkendem lyžařské areály v Moravskoslezském kraji. Provozovatelům výrazně pomohlo hlavně ochlazení a sněžení. Shodli se na tom, že teprve nyní nastala pravá zima.

"Takové padání sněhu jako poslední dva dny jsem nezažil snad tři nebo čtyři roky. Ještě mezi svátky to bylo takové nahoru dolů, sníh střídal déšť. Teď je ale opravdu krásná zima. Nasněžilo asi 30 centimetrů, takže je to opravdu ladovská zima," řekl ČTK vedoucí střediska Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula.

V areálu se díky poklesu teplot opět vrátili k zasněžování a snaží se ještě dodělat chybějící úseky modré sjezdovky. O víkendu by tak mohl být areál v provozu již téměř celý, z asi 5200 metrů by mohlo být k dispozici 4500. Projíždí se i běžkařské stopy.

"Teď sněží, takže je projíždíme pravidelně. Vypadá to, že zima vydrží i do dalších dnů. V sobotu by mělo sněžit, snad by mělo napadnout 15 až 20 centimetrů sněhů a po neděli se má ještě ochladit," uvedl Vrzgula.

Na sjezdovkách je v areálu v průměru okolo 40 centimetrů sněhu. "Návštěvnost je i po svátcích nadprůměrná. Mnozí lidé mají ještě volno, hodně je také Slováků a Poláků," dodal Vrzgula.

Také podle Petra Mikesky ze Ski Opálená v Pstruží na Frýdecko-Místecku jsou podmínky velmi dobré. "Zima skutečně začala. Jsme plně v provozu a myslím, že na své si přijdou i běžkaři. Myslím, že pro ty, kdo mají rádi zimní sporty, to budeš příjemné překvapení, protože je opravdu krásná zima," řekl Mikeska.

Olomoucký kraj: Do jesenických hor se vrátila zima, napadl další sníh

Do Jeseníků se vrátila v těchto dnech zima, v nejvyšších partiích hor napadlo za poslední dva dny místy 20 až 30 centimetrů sněhu. Se zimním počasím musejí lyžaři počítat i nadále, teploty například na Ovčárně se dnes dopoledne držely kolem deseti stupňů pod nulou. Kvůli mlze a silnému větru nedoporučuje horská služba hřebenové výlety. Návrat zimy vítají především provozovatelé lyžařských areálů. Po odlivu silvestrovských hostů je navíc nyní na sjezdovkách podstatně méně lidí, fronty se netvoří ani u vleků.

"Ve 1300 metrech nad mořem na Ovčárně máme nyní minus deset stupňů, je zataženo a panuje extrémně silná mlha, viditelnost je do 20 metrů. Fouká čerstvý nárazový vítr a sype nám celkem značné množství sněhu, přes noc napadlo deset centimetrů. Celkem nyní leží na horách do 90 centimetrů sněhu," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Kvůli tuhé zimě, silnému větru a mlze si nyní na hřebenech běžkaři neužijí. Podle horské služby nejsou běžecké stopy ještě protažené. "Co se týče přístupu do terénu a na hřeben, to v této chvíli v žádném případě nedoporučujeme. Jde poznat, že zima opět přišla," doplnil Škovránek.

Současné počasí naopak vítají zástupci lyžařských středisek, po dešti jesenické svahy opět pokryla sněhová vrstva. "Sype to jako z peřin. Ve středu sněžilo téměř celý den, napadlo zhruba 15 centimetrů sněhu, do dnešního rána dalších 10 až 15 centimetrů, takže za dva dny tady určitě připadlo 30 centimetrů sněhu. Zároveň odjeli silvestrovští návštěvníci, takže lyžování je bez front," řekl dnes ČTK zástupce Ski Arény Karlov Boris Keka.

Na Červenohorském sedle napadlo dalších deset centimetrů, na sjezdovkách nyní leží podle zástupců střediska od půl metru do metru sněhu. "Vynikající podmínky pro lyžování, dostatek sněhu na svazích, kombinace přírodního a technického sněhu. Sníh je lehce přimrzlý a s vrstvou nového prašanu," láká středisko lyžaře na svých stránkách. V Přemyslově na Šumpersku je nyní v provozu lanová dráha a modrá sjezdovka. Zástupci areálu využijí mrazivé teploty pro dokončení zasněžování dětského areálu a přemístění děl na červenou sjezdovku.

Podmínky pro lyžaře se zlepšily i v níže položených areálech. Po dešťové sprše opět začali vyrábět díky mrazivým teplotám sníh například v Hlubočkách u Olomouce, kde se chystají zprovoznit také další sjezdovky.

Počasí lyžařům v Ústeckém kraji příliš nepřeje

Lyžařům v Ústeckém kraji počasí momentálně příliš nepřeje, je málo sněhu. Výjimkou jsou Klíny na Mostecku, kdy lyžařská sezona pokračuje zatím bez přerušení. Ačkoli se ve většině areálů nyní nelyžuje, provozovatelé jsou optimističtí a plánují v dohledné době opět zprovoznění vleků. ČTK to zjistila na základě ankety mezi lyžařskými středisky v kraji.

Na Klínech během středy napadlo deset centimetrů sněhu, sněží dál a všechny vleky jsou v provozu. Provozovatelé navíc vyrábějí sníh technický. Běžecké tratě budou podle zástupce areálu Josefa Dlouhého připraveny k využití na víkend.

Na Bouřňáku se podle předsedy správní rady areálu Petra Bendy v tuto chvíli nelyžuje. Sjezdovky momentálně podle Bendy zasněžují, to, jestli na Bouřňáku vleky spustí, bude záležet na počasí. Rozhodnutí by podle Bendy mělo padnout během dneška.

V Českém Jiřetíně se lyžovalo do 31. prosince. Podle Jiřího Drahoráda provozovatelé plánují opětovné spuštění vleků v sobotu 5. ledna, pokud to však počasí dovolí. Zatím způsoboval problémy hlavně silný vítr, který čerstvě napadaný sníh rozfoukal. Provozovatelé počítají ode dneška s umělým zasněžováním.

V Jedlové se v současné době nelyžuje, důvodem je opět nedostatek sněhu, sněžit začalo po delší době až ve středu. Momentálně leží na sjezdovkách kolem patnácti centimetrů čerstvého sněhu. Informace o spuštění vleků bude dostupná na webových stránkách areálu a na facebooku. Situace však vypadá nadějně, sněžit má podle předpovědi i v pátek.

