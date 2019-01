Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pilsen Steel rdousí nedostatek kapitálu

Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel zahájily dvouměsíční odstávku, která má skončit 28. února.

Do té doby by se mělo vyjasnit financování podniku, který má zakázky, ale chybí mu provozní kapitál na výrobu, jež od nákupu materiálu po prodej hotových výrobků trvá několik měsíců. Mělo by se vyjasnit, co bude dál, řekla předsedkyně odborů Ivanka Smolková. »Zakázky by byly. Ale je zřejmě nějaký problém v ruské bance, která se zavázala k financování. Problém už trvá delší dobu,« uvedla. Jde o banku VEB Capital, dceřinou firmu ruské státní Vněšekonombanky (VEB). Před lety se banka podílela na reorganizaci Pilsen Steelu, který v roce 2013 odvrátil konkurz a v roce 2014 prošel soudem povolenou reorganizací. Insolvence firmy skončila 12. června 2014. Podnik, jehož majitelem je ruský podnikatel Igor Šamis, od té doby podle Smolkové vyplácí mzdy pravidelně a nemá žádné závazky vůči zaměstnancům.

Financování ale zajišťuje stále jen VEB Capital, s níž budou jednatelé plzeňských hutí a kováren dále jednat. Podle předsedkyně odborů může být příčinou přerušení toku peněz skutečnost, že sama VEB řeší interní problémy, jejichž důvodem mohou být i sankce EU vůči Rusku. »A navíc my jsme daleko a oni nás nepovažují za největší problém,« řekla.

Zaměstnanci budou po dva měsíce odstávky dostávat takzvanou náhradu mzdy ve výši 75 procent průměrného výdělku. »Pokud by byla práce, firma je může povolat v předepsaném časovém předstihu,« uvedla předsedkyně. Podle ní je současné řešení asi nejlepší, které teď mohlo přijít. Jednání o odstávce bylo velmi složité. Zaměstnavatel navrhoval 65 procent, na což odbory nepřistoupily. Pilsen Steel už byl od reorganizace v režimu odstávky, ale na kratší dobu do měsíce, přes dva roky už ji ale neměl.

Odstávka se týká provozů, kde není zásoba práce, další budou vyrábět. Fungují například slévárna a formovna a dokončují se práce ve velké obrobně. Podle Smolkové zatím lidé hromadně neodcházejí. »Musíme strašně doufat. Kdybychom to tak neměli, už tu asi dávno nejsme,« uvedla. Ve firmě pracuje dnes asi 650 lidí. Kritický nedostatek pracovníků necítí. Těžko se jí ale vyjednávalo zvyšování mzdy. Odchody proto podnik postihují. Zejména v době, kdy firmy nabízejí daleko větší mzdy, než máme my, dodala.

(ng)