Ilustrační FOTO - Haló noviny

Daří se: vláda hlásí přebytek

Hospodaření státu loni skončilo s přebytkem 2,9 miliardy korun, ačkoli původně stát počítal s deficitem 50 miliard. Jde o druhý nejlepší výsledek od roku 1996. KSČM dobré hospodaření vlády ocenila.

»Hlavní příčinu lepšího než plánovaného výsledku lze spatřovat v překročení rozpočtu daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o zhruba 20 miliard korun a také v překročení rozpočtu ostatních příjmů také o zhruba 20 miliard korun,« informovalo ministerstvo financí. U výdajů se pak podle ministerstva pozitivně projevilo řízení obsluhy státního dluhu, což vedlo proti plánům k úspoře 4,5 miliardy korun.

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) vidí výsledky hospodaření státu v loňském roce jako dobrou zprávu. »Dá se to hodnotit jako velice příznivý výsledek. Samozřejmě, kdybychom bilanci očistily od peněz z EU, dostaneme se do mírného, zhruba dvoumiliardového, deficitu. Avšak i to lze podle mne hodnotit jako slušný výsledek,« ocenila Vostrá.

Uznala, že se vládě podařilo zvýšit podíl investic a také tyto peníze vyčerpat. »Nicméně investic není nikdy dost. Vytvářejí jakýsi polštář pro dobu krizí a stagnací, takže jsme rádi, že v rozpočtu na rok 2019 byly investice ještě navýšeny. I proto jsme koneckonců rozpočet podpořili,« uvedla Vostrá. Neobává se přitom, že by letos stát hospodařil výrazně hůře než v roce 2018. »Ano, dojde ke zpomalení ekonomického růstu a jsou zde i politické hrozby typu tvrdého brexitu či hospodářské války velmocí. Přesto si nemyslím, že by rizika byla natolik velká, aby schválený rozpočet nebyl dodržen,« je přesvědčena poslankyně KSČM.

Vostrá si v prezentaci výsledků za loňský rok povšimla velkého rozdílu mezi plánovaným schodkem a reálnými výsledky, ale nijak zásadně jí tato nápadně vysoká disproporce nevadí. »Ministerstvu se obtížně predikuje, kolik prostředků se podaří získat z EU. Navíc rozpočet připravuje tradičně velmi konzervativně. Což ale podle mého soudu není na škodu,« poznamenala Vostrá.

Celkové daňové příjmy včetně sociálního a zdravotního pojištění stouply loni meziročně o 83,3 miliardy na 1239 miliardy korun a překročily plány ministerstva o 19,7 miliardy korun. Samotné daňové příjmy meziročně stouply o 36,5 miliardy na 725,8 miliardy korun a plán překročily o 3,5 miliardy korun. Příjmy rozpočtu z daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o zhruba pět procent na 279 miliard korun. To bylo o zhruba dvě miliardy méně, než ministerstvo plánovalo. Důvodem je podle úřadu neplánované odložení účinnosti třetí a čtvrté fáze EET. Výběr spotřebních daní včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření stoupl o tři procenta na 159,3 miliardy Kč. Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 117,5 miliardy Kč, což znamenalo meziroční růst o dvě procenta. Celkové příjmy státního rozpočtu loni stouply meziročně o 130,3 miliardy korun na 1403,9 miliardy korun.

Celkové výdaje rozpočtu vzrostly o 121,2 miliardy na 1401 miliard korun. Nejvíce peněz je v rámci běžných výdajů každoročně vynakládáno na sociální dávky. Loni na ně šlo 556,6 miliardy Kč, což je meziroční růst o zhruba 26,6 miliardy Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 19,4 miliardy korun.

Kapitálové, tedy investiční výdaje rozpočtu loni stouply o 37,9 miliardy na 119,6 miliardy korun. Z celkové částky bylo 64,7 miliardy korun určeno na financování společných programů EU a ČR.

Ministerstvo zveřejnilo rovněž údaje o vývoji státního dluhu. Loni klesl o 2,7 miliardy korun na 1,622 bilionu korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu tak klesl ze 32,2 procenta v roce 2017 na 30,6 procenta.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

(ste)