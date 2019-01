Ilustrační FOTO - pixabay

Varování komunistů se naplnilo

Na provozování letecké záchranky se budou i nadále podílet soukromé firmy. Ministerstvo zdravotnictví doporučí vládě odstoupit od záměru LZS postátnit a navrhne zachovat současné provozovatele. Opět tak došlo na slova poslanců KSČM, kteří v minulosti opakovaně varovali před rozbitím fungujícího systému letecké záchranky.

Zdravotnický deník uvedl, že ministerstvo letos předloží vládě variantu pro léta 2021 až 2029 v podobě provozu deseti základen, z nichž jedna bude v režii policie, druhá armády a z ostatních osmi mají zasahovat soukromé firmy. Výběrové řízení by chtělo ministerstvo ukončit letos.

Podle bývalého poslance a nynějšího člena zdravotnického výboru Zastupitelstva Libereckého kraje Stanislava Mackovíka (KSČM) je návrh ministerstva za současného stavu jediné možné řešení. »KSČM sice podporuje a podporovala státní podnik, ale vždycky brojila proti rozbití fungujícího systému LZS. Došlo tak na slova poslanců za KSČM, kteří varovali, že to nikam nepovede a že to takhle skončí,« řekl Mackovík našemu listu.

Člen zdravotnického výboru Zastupitelstva Libereckého kraje Stanislav Mackovík.

Zřízení státního podniku by podle něj bylo správné, ovšem za předpokladu, že to bude dostatečně připraveno. To se bohužel nestalo. »Od začátku jsem tvrdil, že pokud má dojít k vytvoření státního podniku, tak se to nedá stihnout v časovém horizontu, který ministerstvo stanovilo. Za čtyři roky se to nedalo splnit, protože schází technika a také piloti. Nejsem proti státnímu podniku, ale nemůžeme ho dělat na zelené louce ze dne na den, je to stejný nesmysl, jako kdyby se řeklo, že zítra postavíme letadlovou loď,« dodal Mackovík.

Připomeňme jeho kritiku v době, kdy převzala LZS v Jihočeském kraji armáda a záchranka se musela přesunout z Plané u Českých Budějovic na vojenské letiště v Bechyni. »Kritizoval jsem tento krok, protože v Budějovicích byla nově postavena základna a investice za 50 milionů tak v podstatě zeje prázdnotou. Takhle se řádný hospodář nemůže chovat,« uvedl bývalý poslanec. Navíc armáda podle něj už přes pět let chystá tendr na nový víceúčelový vrtulník, a dosud ho není schopná vybrat. »Kritizoval jsem to, že v dané době rozbili fungující sytém a neměli připravenou žádnou fungující náhradu,« dodal Mackovík.

Rozhodnutí ministra se tudíž nediví. »Pan ministr by se musel zbláznit, kdyby přišel s něčím jiným, bavíme se o tom tři roky, zatím se nekoupil žádný vrtulník, pro zestátnění se neudělalo vůbec nic a přiblížil se rok 2021, kdy to má být vyřešeno. Takže logický krok je vrátit se k tomu, co tady už 30 let fungovalo,« konstatoval Mackovík.

Armáda a policie nemohou za hranice

Nové doporučení ministerstva považuje za krok správným směrem také Daniel Tuček z královéhradecké společnosti DSA, která zajišťuje LZS od roku 1993. Vytvoření státní letecké záchranné služby by bylo podle něj velkou chybou a rizikem selhání celého systému. »Ukazuje se to, co opakujeme 20 let, že to umíme, a jde o model, který se osvědčil všude ve světě,« řekl ČTK Tuček.

Podle něj proti státní letecké záchrance stojí řada argumentů, počínaje vysokou vstupní investicí státu a konče nedostatkem kvalifikovaného a zkušeného personálu. »Obával bych se i možného výrazného poklesu kvality, bezpečnosti a dostupnosti služby. Mohlo by dojít k rozbití dobře fungujícího systému a jsme přesvědčení, že nelze v tomto případě hazardovat a podstupovat rizika při neúspěchu projektu v neprospěch pacienta,« uvedl Tuček.

Upozornil na to, že LZS je vysoce specializovaná činnost, která je kombinací dlouhodobé spolupráce Zdravotnické záchranné služby a provozovatele vrtulníků. »A tato spolupráce by příchodem nového nezkušeného subjektu mohla být značně poškozena,« řekl ČTK.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula pro Deník uvedl, že nejdůležitějším argumentem pro nové doporučení je to, že armáda a policie nemají dostatek personálu, svou roli však sehrávají také náklady. Podle Prymuly se totiž ukázalo, že státní služby levnější nejsou. Armáda a policie navíc podle něj nemohou operovat na území cizího státu. »Nemohli bychom podepsat smlouvy zajišťující přeshraniční péči s okolními státy,« vysvětlil Prymula.

Pokus o přebudování systému LZS začala vláda Bohuslava Sobotky v roce 2016 složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Proti vytvoření státního podniku byla Asociace krajů ČR i některé politické strany a ministerstva, naopak podporu měl hlavně z ANO, KSČM a Zelených. V současné době LZS vzlétá v ČR z deseti základen. V Plzni a v jihočeské Bechyni ji provozuje armáda, v Praze a v Brně policie. Šest zbývajících mají na starosti do konce roku 2020 tři soukromé firmy včetně DSA.

(jad)