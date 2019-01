Ilustrační FOTO - Haló noviny

Naše jaderky jsou klíčové pro snížení emisí

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 15,66 TWh elektřiny. Je to o 0,8 TWh méně než v roce 2017. Produkce Jaderné elektrárny Dukovany činila 14,25 TWh elektřiny, zhruba o pětinu více než v roce 2017.

Nižší výrobu v Temelíně způsobily dvě plánované odstávky. Je to i tak druhá nejvyšší roční výroba v Temelíně, zatím rekordní byla v roce 2017, kdy Temelín vyrobil 16,48 TWh elektřiny, informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.

Českým domácnostem by loňská temelínská výroba vystačila přibližně na rok. Pozitivně se na výsledcích projevilo podle Svitáka zvýšení výkonu obou bloků o dva elektrické megawatty (MWe). Ročně vyšší výkon bloků znamená elektřinu pro 8000 českých domácností. Na výrobě se projevila i spolehlivost provozu elektrárny, která loni činila 99,4 procenta, řekl mluvčí.

»Energii navíc jsme získali zvýšením energetické účinnosti zařízení v nejaderné části, nezvyšovali jsme výkon reaktoru. Pouze jsme lépe využili existující zařízení,« uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Loni byla v Temelíně na každém bloku jedna odstávka. V součtu trvaly 121 dní. Podle systému transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Remit) plánuje ČEZ v Temelíně letos dvě dvouměsíční odstávky pro výměnu paliva. První blok energetici odstaví 1. března, druhý 21. června.

Dosud nejvíce elektřiny vyrobil Temelín v roce 2017, a to 16,48 TWh. »Šlo o mimořádný rok, kdy byla pouze jedna odstávka, zatímco běžně elektrárnu čekají v jednom roce odstávky dvě,« řekl Sviták.

Temelín se podle mluvčího výrazně podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky Temelínu do ovzduší nemusí vypustit 12 milionů tun oxidu uhličitého.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000.

Dukovany loni dosáhly šesté nejvyšší výroby v historii, informoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V předchozích letech byla výroba nižší kvůli delším odstávkám spojeným s dokončováním investic, s kontrolami a testy. Od začátku uvedení do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 433 TWh elektřiny.

Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský přesto vidí rezervy ve stabilitě výroby. »Několik krátkých vložených odstávek jsme sice zvládli dobře, ale i tak chci jejich počet výrazně snížit,« uvedl.

Celkový výkon Dukovan se čtyřmi bloky je nyní zhruba 2000 megawattů, prakticky stejně jako v Temelíně, který má dva bloky. Roční výroba elektřiny se v Dukovanech před rokem 2015 pohybovala kolem 15 TWh, v rekordním roce 2013 to bylo 15,689 TWh. V posledních letech elektrárnu brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů a prováděním investic potřebných pro další dlouhodobý provoz.

V prosinci 2017 získala Jaderná elektrárna Dukovany časově neomezené povolení k provozu třetího a čtvrtého výrobního bloku, stejná už měla i pro první a druhý blok. »Povolení je ale provázeno řadou podmínek. Platná státní energetická koncepce předpokládá v lokalitě stavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků,« uvedl mluvčí.

Od zahájení výroby elektrárna vyrobila přes 433 TWh elektřiny, která by stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky na sedm let a všem domácnostem na 28 let.

Celková výroba v českých jaderných elektrárnách se zvyšuje už druhým rokem po sobě. V roce 2017 to bylo díky rekordní produkci Temelína, loni výrazně pomohly Dukovany. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě téměř 30 TWh elektřiny, téměř o 0,2 TWh více než v roce 2017. Obě české jaderné elektrárny jsou klíčové z pohledu snižování emisí v České republice.

(ici)