Ilustrační FOTO - pixabay

Manifestace žen za rovnoprávnost

Desítky tisíc žen vytvořily l. ledna v jihoindickém státě Kérala lidský řetěz dlouhý 620 kilometrů. Chtěly tak podpořit rovnoprávnost obou pohlaví. Zároveň se tím postavily za rozhodnutí soudu, který vynesl rozsudek ve prospěch žen ve sporu o přístup do jednoho z místních hinduistických chrámů.

Indický soud loni v září rozhodl o zrušení stovky let platného zákazu vstupu žen ve věku od 10 do 50 let do horského chrámu Sabarimala. Tento zákaz byl podle soudu nezákonný, protože porušoval právo na vyznání víry. S tím ale nesouhlasí konzervativní hinduistické skupiny, které nadále brání ženám ve vstupu do chrámu. Tvrdí, že zachování zákazu vstupu žen ve věku, kdy mohou menstruovat, je nezbytné kvůli rituálům spojeným s hlavním bohem chrámu, který žije ve věčném celibátu. Od vynesení rozsudku se do chrámu pokusilo vejít jen několik málo žen, žádná se ale nedostala až dovnitř. Nejblíže tomu byly v říjnu dvě ženy, které doprovázelo více než sto policistů, kteří je chránili před protestujícími konzervativci. Ti na ženy házeli kameny. Těsně před vstupem do chrámu se nakonec dvojice musela vrátit.

K vytvoření lidského řetězu ženy vyzvala levicová vláda státu Kérala. Organizátoři původně očekávali, že se protestu zúčastní asi tři miliony žen, nakonec jich ale z různých částí jihoindického státu dorazilo kolem pěti milionů. Ženy se shromáždily na silnicích od severozápadního cípu státu po hlavní město Tiruvanantapuram na jihovýchodě. »Toto je skvělý způsob, jak ukázat, jakou moc ženy mají, jak si můžeme dodat vzájemně síly a pomoci jedna druhé. Nemyslím si, že tradice či zpátečnictví jakéhokoliv druhu by měly ženy zastavit. Ti, kteří se chtějí modlit, mají právo se modlit,« řekla jedna z protestujících stanici BBC. Podle další se protest netýkal jen přístupu do chrámu Sabarimala. »Věřím, že muži a ženy jsou si rovni,« zdůraznila. Ve středu se dvěma ženám nakonec přece jen podařilo do chrámu vstoupit, což opět vyvolalo odpor u mužských věřících, proti jejichž demonstracím zakročila policie.

(čtk)