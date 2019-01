Poslední přání japonského císaře Akihita

Japonský císař Akihito ve středu z balkonu svého tokijského paláce pozdravil početný dav Japonců a popřál jim do nového roku mír. Je to naposledy, kdy pětaosmdesátiletý panovník pronesl novoroční zdravici, v dubnu by měl odstoupit a vládu předat korunnímu princi Naruhitovi. Ten byl spolu s císařovnou Mičiko a se svou ženou Masako při zdravici po boku svého otce.

Císař Akihito s manželkou Mičiko. FOTO - Wikimedia commons

»Jsem opravdu rád, že s vámi mohu pod takto zamračeným nebem oslavit Nový rok,« řekl císař. K paláci přišlo podle japonských sdělovacích prostředků 90 000 lidí, mnozí s japonskými vlajkami. Na císaře, který se objevil odpoledne místního času, čekali někteří od rána.

Ve srovnání s monarchiemi na Západě žije japonská císařská rodina ve větším ústraní, píše agentura AP. Akihito se ale snažil o větší otevřenost než jeho předchůdci. Jako první se oženil s neurozenou ženou - Mičiko poznal na tenisovém kurtu. Neurozené partnerky si vybrali i oba jejich synové.

Podobně nezvyklé je rozhodnutí o abdikaci. Akihito ji ohlásil na videu s tím, že se obává, že vhledem k horšícímu se zdraví nebude moci své povinnosti řádně zastávat. V minulosti podstoupil operaci srdce a léčbu rakoviny prostaty. Na trůnu je Akihito od roku 1989 a pro název své éry vybral slovo Heisei - mír. Termín pro období, které bude následovat, bude slavnostně ohlášeno později letos.

Japonci budou pozorně sledovat, zda bude Naruhito ještě otevřenější v panovnické roli, považované hlavně za kulturní a citový symbol Japonska. Očekává se také, že do oficialit bude zapojen rovněž mladší Naruhitův bratr Akišino. V Japonsku trůn dědí mužští potomci a Naruhito má s manželkou Masako jedinou dceru. V následnictví po Naruhitovi je v pořadí Akišino a jeho syn Hisahito.

(čtk)