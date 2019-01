Ilustrační FOTO - pixabay

Hasiči hlásí těžký rok

Hasiči za loňský rok předběžně evidují 20 663 požárů, tedy o 3906 více než v roce 2017. Vliv na to mělo extrémní sucho, které zvýšilo počet požárů v přírodním prostředí.

Oheň však loni způsobil menší přímé škody – přes 2,6 miliardy korun. Při požárech zahynulo 95 lidí, předloni jich podle aktualizovaných statistik přišlo o život 92, uvedl náměstek hasičů pro integrovaný záchranný systém František Zadina.

Hasiči loni zasahovali celkem u 124 317 událostí. Ve více než 22 000 případů to byly dopravní nehody, dále například úniky nebezpečných chemických látek nebo jedna událost klasifikovaná jako radiační nehoda. Zachránili nebo evakuovali 84 480 lidí, zachráněných byla z tohoto počtu třetina. Ne vždy však šlo o dramatické situace – do počtu evakuovaných je například započteno i 13 800 vysokoškoláků, kteří museli loni opustit objekty vysokých škol poté, co tam anonymní volající nahlásili přítomnost bomby.

Největší škody loni způsobily únorový požár mrazíren v Mochově a říjnový požár výrobní haly v Lysé nad Labem – předběžné odhady se u obou událostí pohybují kolem 100 milionů korun. Nejdéle hasiči zdolávali lednový požár skladu recyklátu v Nové Cerekvi, zasahovali tam 11 dní. Nejdelší liniový požár v terénu měřil 14 kilometrů, a to v červenci, kdy hořelo podél železniční trati v úseku Lovosice – Malé Žernoseky.

Generální ředitel sboru Drahoslav Ryba ocenil, že hasiči dostali přidáno na platech, i to, že vláda schválila navýšení odškodného pro pozůstalé po dobrovolných hasičích, kteří zemřou při zásahu. Schválené zvyšování počtu hasičů o 150 lidí po následující tři roky podle něj vůbec poprvé umožní naplnit vyhlášku o výjezdových stavech.

(ste)