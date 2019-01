Věřit a nedivit se

Dějí se věci na Blízkém východě. Člověk se neodváží ani divit. Papež František vyzval všechny strany k mírovým jednáním, k tomu, aby se přestalo válčit, a jistě tím nemyslel »bojovníky Islámského státu« (IS). Americký prezident Trump nařídil stažení amerických vojáků ze Sýrie a najednou se ukázalo, že jich tam zase není tak málo. Prozradil přitom i lokalizaci speciálních sil, tedy těch nejodvážnějších a na místa nejohroženější nasazovaných vojáků a dokonce i jejich tváře. Div ne že jejich jména. Tentokrát se člověk už diví. Kurdové, kdysi jsme jim fandili, protože byli levicoví, dnes spojenci Spojených států proti IS, mají být Američany opuštěni, a to se jim logicky nelíbí, protože nablízku jsou stále velmi dobře vyzbrojené zbytky islamistů, kteří mají zřejmě až příliš dobré zbraně z amerických skladů. Američané je totiž vyzbrojili, protože věřili, že se stanou jejich »údernou pěstí« proti Asadovi, který jim byl z politických a ekonomických důvodů nepohodlný. Ne proto, že by sem chtěli zavést lepší demokracii, to je jen informace pro naivisty z Evropy a odjinud, včetně našich tzv. demokratů. Svět se nedivil, proč také? Vždyť »demokracii« Američané roznášejí po všech kontinentech, proto tam mají všude své základny.

Kurdové, až Američané skutečně odejdou, by ovšem mohli zůstat na holičkách. Proto zcela oficiálně požádali velení asadovských vojsk o pomoc. A ta se už prý dokonce dala na pochod, i když Američané dosud jsou ve svých zdejších základnách. A do toho Turci, kteří s Kurdy mají své nevyřízené účty, se nechali slyšet, že demokratický a lidmi zvolený Asad je pro ně přijatelný. Tedy i vojska směřující ke Kurdům. Je to zmatek? Je. Divit se ovšem nelze.

A kdo to všechno způsobil? Není začátek u americké pomoci syrské tzv. demokratické opozici? Ale té zbraně a mezinárodní podporu dávaly USA a jejich satelité. Pochopitelně i Islámskému státu, který namísto děkovné poklony se pokusil pak dobýt svět a tedy i ten Irák, kde globalistické firmy ovládané americkým kapitálem vesele těží naftu. To se ukázalo jako nedobrý nápad a Američané museli alespoň proti němu zorganizovat síly odporu. Jinak by přišly »o demokracii« přivezenou sem na tancích, pardon, o naftu, o demokracii údajně zas tak nejde (?).

Na počátku totiž v Pentagonu si američtí generálové mysleli, že Asada smetou za pomoci další z »arabských revolucí«. Mýlili se však. Nesmetli. Pomohl tradiční zdejší spojenec, už nezakřiknuté Rusko. Byla dokonce tak účinná, že krok za krokem Asadova vojska dobývala zpět jeden bod za druhým, až se skoro celá země ocitla zase pod jeho správou. A volby uskutečněné na území, které nikdy Asad neztratil, vyzněly jasně pro něj. Zpochybnili je ovšem ti z »demokratického společenství«, ale ony se uskutečnily. A aby nebylo na pochybách, kdo bude brzy pánem nad celou Sýrií, Rusové vládním silám dodali i velmi moderní zbraně včetně těch, které nedávno dokázaly zlikvidovat izraelské rakety mířící kamsi přes Damašek, o čemž se pro jistotu mluví v našich médiích velmi málo, anebo vůbec ne, a nikdo se tomu nediví.

Kdyby se Američané nepletli do věcí v Sýrii, nebyla by válka, nebyli by uprchlíci před ní a ani ti, kteří uprchlíky nejsou, jen si myslí, že v Evropě jim kyne bohatství, a někdy dokonce i bez práce. Je to zmatek, vyznej se v tom. A o to právě jde – nevyznat se. Jen slepě poslouchat supermocnost světa a její »moudré prezidenty« a věřit jim. A ani tomu se nedivit.

Otakar ZMÍTKO