»Ale už jsme se na to vrhli«

Necelé dva miliony stál pražský novoroční ohňostroj. To, co se ušetřilo do dvou milionů, se prý použije na další odvážné projekty. Zatím jsou radniční šéfové na samém počátku, zatím ještě neměli čas všechno napravit, po těch, kteří byli na Mariánském náměstí v Praze před nimi. Ale snaží se, první kroky už udělali. Vyměnili všechny opoziční členy představenstev a kontrolních komisí městem řízených organizací. Je totiž třeba mít všude své lidi a hlavně, protože jde o dobře placená místa, zabezpečit další členy koalice, na něž se nedostalo při volebním klání.

Jde však o zmíněný pražský novoroční ohňostroj. Měl svoji tematiku. Z doprovodného textu jsme se dozvěděli, že jsme nejen svobodni, ale že můžeme už konečně poslouchat »svoji« muziku a že se můžeme těšit na další změny, které nás zavedou do »ještě světlejších zítřků«, než nám sliboval minulý režim. Město je totiž ve špatném stavu, to, co dělali ti, co tady vládli před Hřibovým týmem, je hodno kritiky. Ale že už »nastoupili na ně«. Pamatujete na předvolební heslo Pirátů: »Pusťte nás na ně« a především mladší generace Pražáků je ve volbách »na ně« pustila. Jsou tedy tady. Nabiti energií všechno udělat jinak, »ať to stojí, co to stojí«.

K tomu jim sekundují ti, co už u toho byli a v několika minulých volbách se snažili protlačit do čela pražského dění, ale bylo jim umožněno jen »hrát druhé housle«. Proto nám na konci ohňostroje sám pirátský primátor MUDr. Hřib sdělil, že »není možno vše dát do pořádku na počkání, ale už jsme se na to vrhli«. Máme se tedy na co těšit. Už proto, že sekundovat nesmírně ambiciózním Pirátům se nabídli ti, co v minulosti byli u všeho.

Nemohu za to, ale všechno mně připomíná dobu, kdy jistý pán a jeho hnutí požadoval na voličích, aby mu jeho zem »dali na tisíc let«, že jako pak »uvidí, co z ní udělá«. A udělal. Netrvalo to samozřejmě tisíc let, ale každopádně z jakžtakž fungující země zbyly jen trosky.

Doufám, že něco podobného nás žijící v Praze nepotká.

Michaela KNOTKOVÁ