O banderovcích se mlčí

Stále se divím, jak pomalu vylézají aspoň z některých sdělovacích prostředků informace o manifestaci obdivu ke Stepanu Banderovi 1. ledna v Kyjevě a v některých dalších ukrajinských městech. Nezaznamenala jsem, že by cokoli sdělili ve veřejnoprávní televizi. Dočkat se v hlavních zpravodajských relacích nějakých informací o mezinárodním zločinci a teroristovi Banderovi (podílel se mj. na atentátu na polského ministra), o těch, kteří v jeho šlépějích páchali zvěrstva, i o jeho současných obdivovatelích, je prostě bláhové. Tisíce ukrajinských ultranacionalistů, neonacistů a příznivců pravice oslavily veřejně 110. výročí Banderova narození, a ve zprávách o ohňostrojích a novoročních předsevzetích se pro to nenašlo místo.

To ve veřejnoprávním rozhlase o pochodech s hořícími pochodněmi a bubny, což velmi připomíná hrůzu nahánějící marše hitlerovců, informovali. Ovšem po svém, tj. svými prověřenými kádry, a napůl. Do hodnocení nestoudné akce, která žel na současné Ukrajině probíhá pravidelně a stále častěji a kterou musí odsoudit každý antifašista a demokraticky smýšlející člověk, se pustili Libor Dvořák a Petra Procházková. První jmenovaný se snažil o výklad životopisu Bandery a činů jeho nohsledů tak, že bylo možné to označit za pravdě se blížící. Použil adjektivum kontroverzní, dokonce uvedl, že počty obětí banderovců se počítají na desetitisíce. To protežovaná novinářka Petra Procházková tyto zločiny neuvěřitelně bagatelizovala. Slyšte, prý se banderovci dopouštěli excesů!, což dvakrát zopakovala. Neznalost historických souvislostí prokázala i tím, že prý bojovali »proti bolševikům«. Vraždili nevinné starce, ženy, děti!

Je bídou současného mediálního mainstreamu, že zamlčuje či upravuje důležité aktuální události, jež mají dopad do mezinárodní politiky, a slovo dává jen přísně prověřeným a z jejich pohledu osvědčeným hlasatelům shovívavosti a přilnavosti k současné ukrajinské moci. Tím udržuje občany v nevědomosti, aby neměli šanci pochopit, o co na Ukrajině jde. Tvrzení Petry Procházkové o excesech banderovců, když víme, že byli ve své brutalitě horší než mnozí esesmani, protože v jejich rejstříku bylo vydloubávání očí, upalování zaživa, věšení dětí na ostnatém drátu, usekávání končetin, ukřižování a další zvěrstva, o kterých ani nelze psát, je lživé a odsouzeníhodné! A zamlčování, že mezi oběťmi těchto úděsných činů na Volyni byli také naši krajané, je stejně nepřípustné.

V desetimilionovém národě nalezneme mnoho skutečných odborníků, znalců ukrajinského a ruského prostředí, kteří by mohli i tomuto tématu promluvit. Nedostanou však slovo, protože je televize ani rozhlas neosloví. Je to na nás, divácích a posluchačích, že si to necháme líbit.

Monika HOŘENÍ