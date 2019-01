Ilustrační FOTO - Haló noviny

TD Bus se snaží vyždímat, co to dá

Ústecký kraj podniká kroky k tomu, aby hned v pondělí zajistil v části okresu Louny autobusovou dopravu za firmu TD BUS (dříve BusLine), zpočátku nejspíš prostřednictvím lokální společnosti.

Ředitel TD BUS Milan Toms ve čtvrtek oznámil, že odstupuje od smlouvy s krajem. Od pondělí tak nebude tato firma vůbec v kraji jezdit. »Náklady spojené s dopravou zásadně přesahují kompenzaci poskytovanou ze strany Ústeckého kraje,« zdůvodnila svůj krok firma.

Hejtmanův náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) označil odstoupení společnosti TD BUS od smlouvy za protiprávní. »Obsah té výpovědi je zcela nesmyslný, společnost TD BUS na nás nárokuje finanční prostředky, na které nemá v žádném případě nárok. Snaží se z nás vyždímat, co to jen jde, my ale neuznáváme ani jediný haléř. Nárokuje si například tržby ze slev na jízdném, které ale přísluší kraji, dopravci dle smlouvy platí plnou kompenzaci jízd. Pokud se stane, že TD Bus poruší v pondělí smlouvu, kraj jí dá jednorázovou výpověď. Dle smlouvy platné do 30. června 2019 budeme následně vymáhat veškeré navýšení, které nám tímto vznikne,« uvedl Komínek.

Připomněl, že kraj už po společnosti TD BUS provozuje prostřednictvím své dopravní společnosti dopravu ve čtyřech oblastech a zbývá pouze Podbořansko, Vejprtsko a Louny-západ.

Kraj tedy potřebuje zajistit více než 460 autobusových spojů právě v těchto dopravních oblastech. Do dvou týdnů by měl kraj uzavřít dlouhodobé smlouvy s většími dopravci. »Máme příslib možného zajištění dopravy na Podbořansku, u těch dalších dvou oblastí zatím jakýkoliv příslib, že by něco mělo vyjet, nemáme. Doufám, že se nám to podaří v dnešních odpoledních hodinách dojednat, budeme o tom samozřejmě cestující informovat,« uvedl Jindřich Franěk z krajského odboru dopravy s tím, že kraj jedná celkem s patnácti společnostmi, které by mu od pondělí mohly pomoci. Celkem jde o 33 autobusů, jež vozí stovky lidí do práce i do školy.

Jestli bude doprava plně nahrazena již v pondělí, zatím není jasné. Lidé se o plánu na pondělí dozvědí na webových a facebookových stránkách kraje nejpozději během víkendu.

Dlouhodobé problémy

Problémy mezi TD Bus a Ústeckým krajem panují dlouhodobě. Od začátku letošního ledna převzal kraj prostřednictvím své dopravní společnosti (DSÚK) oblasti Litoměřicka, Lovosicka a Lounska. Už v září si DSÚK pod svá křídla vzala rovněž provoz linek v oblastech Ústecka a Děčínska. Od pondělí k nim tak zřejmě přibydou i poslední tři.

Kraj nedávno uložil společnosti TD BUS za neplnění smlouvy pokuty ve výši několika desítek milionů korun, ty jsou však podle Komínka velmi těžko vymahatelné. »Ústecký kraj loni podal podnět ke státnímu zastupitelství ohledně vlastnické struktury společnosti TD Bus. Přišla nám odpověď, že se tím už státní zastupitelství zabývá. Domníváme se, že společnost TD Bus byla založena účelově, byla vyvedena z holdingu BusLine proto, abychom po nich nemohli vymoci ani korunu. Pokuty vymáháme, nicméně v dnešní době, kdy si kdokoli může založit jakoukoli firmu, tak je to velmi těžké. Budeme ale činit veškeré kroky, abychom vymohli maximum možného,« dodal Komínek.

Firma TD BUS tvrdí, že Ústecký kraj se dlouhodobě vyhýbá plnění povinností vyplývajících z nařízení Evropské komise, a to kompenzování oprávněných nákladů poskytovateli veřejných služeb. »V Ústeckém kraji můžeme pozorovat dlouhodobou likvidaci soukromého sektoru v oblasti dopravy,« uvedl ve čtvrtek Toms. Kraj si tak podle něj vytváří zdůvodnění pro vznik »drahé vlastní dopravy, řízené úředníky«. Strategií kraje je podle firmy TD Bus »vyhladovění soukromého dopravce«…

