Tomáš Magnusek je velký jedlík, ale momentálně začal hubnout.

Magnusek začal točit český Dallas!

Tomáš Magnusek je tak trochu přírodní filmařský úkaz. Nevystudoval ani herectí, ani režii ani jinou filmovou složku některé z akademií, přesto je úspěšným režisérem, scénáristou i producentem a v některých snímcích si také zahrál. Momentálně však bodrý a »plnorostlý« filmař roztáčí nový seriál, chystá další film a k tomu všemu ještě i hubne.

Dnes 34letý režisér, producent i scénárista dokázal něco, o čem se mnohým, dalo by se říct »slavnějším« i zkušenějším, a dokonce podle některých uznávanějším režisérům nepovedlo - dostat před kameru herecké legendy. Někteří už bohužel nejsou mezi námi, jako Ladislav Chudík, Lubomír Kostelka, Antonie Hegerlíková, Vladimír Čech, ale právě i díky Magnuskovi si mohli na sklonku života zahrát. Jiné osobnosti naopak před kameru po létech vrátil, jako třeba Reginu Rázlovou…

S Martinem Dejdarem natáčí Magnusek pravidelně…

Z toho, že občas naráží na kritiku, slova neuznání a místy až zlobu, si Magnusek zase tak moc nedělá a jde si dál za svým. »Nedělám filmy pro kritiky nebo jiné režiséry, ale pro diváky. Samozřejmě, že mi není jedno, co ti kritici píší a říkají, ale beru si z toho ponaučení a více nad věcmi přemýšlím. Myslím si však, že jedině sám divák může být tím správným a objektivním kritikem. Buď na film přijde a líbí se mu, nebo ne a už se na něj nikdy nepodívá, i kdyby měl desítky cen. V tomto ohledu strašně moc držím palce Zdeňku Troškovi, kterého si velmi vážím už proto, že nenajel na tu vlnu ‚líbivosti‘ jen pro někoho, ale chce mít v kinech a před televizní obrazovkou diváky, což se mu skvěle daří. Já si ze všeho snažím brát to dobré a naopak mě to ještě více posouvá dál,« vysvětluje muž, který dokázal, že když člověk něco chce a jde si za tím, může se mu to podařit.

»Momentálně začínám točit nový seriál. Je to takový ‚český Dallas‘ s pracovním názvem ‚Čechovi‘, který se mi zase podařilo obsadit skvělými herci, na což jsem snad právem hrdý. Je to zase věc ze života a možná budou diváci velmi překvapeni, jaké zápletky a s jakým rozuzlením tam na ně čekají,« řekl Magnusek. V hlavních rolích se objeví třeba Kateřina Macháčková, Miroslav Mejzlík, Petr Batěk, Libuše Švormová, Regina Rázlová, Martin Dejdar a mnozí další, pro diváky i producentské partnery atraktivní jména.

Besedy, vaření i festival

Kromě toho, že se Magnusek věnuje filmařině, je také předsedou Obce spisovatelů. Před dvěma lety vybudoval se svou ženou a přáteli Herecké muzeum Viktorka v Babiččině údolí. Nejenom, že tím zachránil desítky let chátrající secesní vilu, které hrozila zkáza, ale dokázal filmovým i televizním fanouškům přiblížit jejich herecké vzory a legendy způsobem, kterým se to doposud nikomu nepovedlo. »Na tento rok už tam máme připraven opravdu bohatý program. Každý měsíc tam jsou nějaké osobnosti, herci, zpěváci, besedy, vaření a chystáme i vlastní festival,« vyjmenoval plány Magnusek, kterému mnozí drží palce a tleskají za to, s jakým nadšením vše, do čeho se pouští, dělá.

Režisér, pověstný i svou láskou k jídlu, jde poslední hodně do sebe a úspěšně pod odborným dohledem hubne! »Musí to jít a jsem za to rád. Člověk má hned víc energie a není tak unavený,« podotkl urostlý filmař.

