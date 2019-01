Ve finále soutěže Mistr Charme

Jan Havlovic: Vždy se snažím být ke všem upřimný

Na počátku září jsem měl tu čest být v porotě soutěže Miss & Mistr Charme v krásných prostorách Zámku Valeč na Vysočině. O všem nejdůležitějším jsme vás již na našich stránkách informovali, ovšem bývá zvykem, že vždy na přelomu letopočtu přineseme rozhovor s vítězem či vítězkou. První letošní interview naší sobotní přílohy bude spíše pastvou pro ženy – právě proto, že v hlavní roli je sličný muž. Jan Havlovic, to ovšem není jen úřadující Mistr Charme. Tenhle krasavec, jenž nezapře podobnost s hollywoodskou superstar Judem Law, má za sebou řadu zkušeností v oboru. Pracoval pro řadu světových značek a natočil několik reklam a kampaní, které by mu konkurence mohla jen závidět…

Jste Tváří roku 2012 a Sympaťákem roku 2009, to znamená, že máte za sebou velmi prestižní tituly, co se týče pánské krásy a šarmu. Co bylo pohnutkou k tomu, že jste se letos zúčastnil i klání Miss & Mistr Charme 2018?

Impulsem byl můj kamarád Milan Matyáš Deutsch (pozn. red. – známý český písničkář), který se soutěží Miss & Mistr Charme spolupracuje. Pomáhal už s loňským ročníkem a letos se bude na celé organizaci spolupodílet. Zeptal se mě, jestli bych do toho nechtěl také jít, že by to mohlo být zajímavé. A tak jsem si řekl - proč si nepřipomenout staré dobré pocity z vítězství (smích).

Když si vybavím masovou a mediálně ostře sledovanou akci, jakou je například náchodský Muž roku, a srovnám to s komornější Miss & Mistr Charme, je to jako nebe a dudy. Jak vás ten uplynulý ročník bavil?

Bavilo mě to moc, i když celkově byl průběh naprosto odlišný. Mám tím na mysli právě komornější atmosféru, díky níž bylo všechno více rodinné a přátelské. My soutěžící jsme se neuvěřitelně sblížili mezi sebou a podporovali jeden druhého navzájem. Vždyť si vezměte třeba jen volnou disciplínu – já jsem si zvolil zpěv, přitom jsem nikdy předtím naživo nezpíval. Byla to pro mě premiéra a dobře jsem si všiml, jak mě ostatní podporovali. Moc jim za to děkuji, bylo to skvělé. A ačkoli je ta soutěž menší než Muž roku, nesmírně se mi líbila!

Čemu všemu se aktuálně věnujete? Jak jste na tom byl, z hlediska pracovního, koncem roku 2018?

Musím se přiznat, že koncem prosince jsem si již dával »voraz«. Začal jsem se více orientovat na rodinu a přátele, zatímco práce bude hrát hlavní roli zkraje letošního roku. Připravuji se na seriál z prostředí zápasů MMA, který se začne točit od března či dubna. Moc se na to těším, ale více prozradit bohužel nemůžu…

A co modeling? Ten už jde u vás, vzhledem k herecké kariéře, s definitivní platností na druhou kolej?

Modeling už dělám jen tehdy, když mě někdo osloví, že by mě chtěl využít jako modela. Aktivně jsem jej přestal vyhledávat a soustředím se na hereckou kariéru.

Máte za sebou několik menších rolí ve filmech a seriálech. Prozraďte, která z nich vám dala nejvíce?

Nejvíce mě bavilo natáčení pohádky Čertova nevěsta, kde jsem hrál pobočníka Petra Vágnera. Nikdy nezapomenu na ty nádherné kostýmy, a protože miluji pohádky, byl jsem moc rád, že mě režisér Zdeněk Troška pro tuhle roli oslovil. Přiznám se vám, že vždycky byl můj sen zahrát si nějakou větší roli v pohádce, a doufám, že se mi to brzy i splní (úsměv). A když se přesuneme do jiného žánru, nesmírně mě bavilo natáčení posledního dílu filmu Underworld. Bylo úžasné, když jsem měl možnost poznat, jak funguje světová produkce. Člověk je až unešen, když vidí v reálu všechny ty efekty a když může stanout po boku celosvětově známých herců.

Máte za sebou coby model spoustu kontraktů pro světové značky. Která z oněch výzev pro vás zůstane tou největší – nezapomenutelnou?

Kdybych vzal v potaz názory lidí kolem mě, tak to byla reklama na zmrzlinu Mrož. Dokonce jsem si díky tomu získal u některých přezdívku Mister Mrož (smích).

Jak to děláte, že si stále udržujete dokonalou postavu? Je to cvičením, či stravou? A baví vás pravidelné chození do posilovny?

Musím se přiznat, že zimní období, to je vždycky čas válení a papání. Cukroví, přípitky… Támhle oslava s tímhle, támhle zapití s jiným. Vím, že teď už se musím začít hlídat. Ne že bych držel dietu, to je nesmysl, ale striktní jídelníček bude nutností. Abych shodil přebytečná kila, protože brzy už nebude ta teplená izolace potřebná (smích). A jestli mě baví posilovna? Nejhorší je se do ní dostat. Jakmile už tam jsem, jedu si to, co potřebuju…

Jak jste vlastně trávil uplynulé vánoční svátky?

Tradičně v kruhu rodinném. Čtyřiadvacátého spolu s maminkou, pětadvacátého jsme objížděli babičky – jelikož tentokrát už dědečkové bohužel nejsou mezi námi – no a šestadvacátého jsem si to užil naprosto sám. Pak jsem vyrazil na hory do Špindlerova Mlýna, což byl poměrně tvrdý oříšek, protože jsem se musel nejdřív pořádně otrkat, abych si neublížil hned při prvním sjezdu (úsměv).

Když už je řeč o té rodině, při finále Miss & Mistr Charme jste o sobě prozradil, že jste rozvedený…

Ano, to je pravda. Tenhle status v současné době patří k mé osobě. Jediné, co k tomu můžu říci, je, že to byla dobrá zkušenost. Nelituju ani jednoho kroku, a ačkoli to nakonec nedopadlo, i tak jsem rád, že toho člověka mohl poznat nějakou chvíli. Trávit společné chvíle s mojí, dnes již bývalou, manželkou, to mě posunulo dál.

Tento týden si na Nový rok řada spoluobčanů dávala nějaké předsevzetí. Co vy? Jste na tom podobně?

Přiznám se, že na předsevzetí jsem nikdy nelpěl, protože vím, že bych je nedodržel. Já si dávám cíle, které chci dosáhnout – a mnohdy vysoké cíle – v průběhu roku a často je za ten rok nedokážu vůbec stihnout. Třeba teď pracuji na cíli z roku 2014. Ten je ale tajný – jen prozradím, že nemá nic společného s kariérou.

Týkají se ty cíle i případné změny vašich povahových rysů, nebo si říkáte, ať mě okolí bere takového, jaký jsem? Se všemi klady i zápory…

Víte, já jsem si dal životní motto, které říci můžu. Jsem, jaký jsem, pro někoho bohužel, pro jiného bohudík. Přesto vím, že mám určité své špatné stránky a neustále se snažím na nich pracovat. Když jinak nedáte, jednu prozradím (úsměv). Na neznámé lidi působím na první dojem dost povrchně a arogantně. A to je jedna z věcí, které bych chtěl změnit.

S tím bych si dovolil nesouhlasit. Na mě působíte přesně opačně, tedy příjemně a přívětivě. Nicméně se zeptám - jakou vlastnost byste naopak označil za svoji největší přednost?

Upřímnost.

To ale někdy bývá paradoxně negativum, protože druhý člověk občas chce raději slyšet milosrdnou lež, a když tomu tak není, může ho pravda zranit…

Vím, že člověk někdy upřímnost nesnáší dobře. Přesto se ale snažím za všech okolností říkat pravdu. Když se nad tím zpětně s lidmi zamýšlíme, kolikrát slýchám, že dotyčný člověk nebyl rád za kritickou upřímnost, ale později jsme dospěli k tomu, že to, jak jsem se zachoval bylo mnohem přínosnější, než kdybych mu mazal med kolem pusy.

Nový rok 2019 odpočítal své první dny. Co byste do něj popřál sobě a svým blízkým?

Řeknu to asi takhle – všem bych popřál pevné zdraví a to, aby měli možnost mít někoho rád a aby někdo měl rád je. To jsou věci, které si za peníze nekoupíte. No a pak můžeme dodat přání číslo dvě: aby měli všichni hodně peněz, protože zbytek si člověk za peníze koupí (smích)…

Petr KOJZAR

FOTO – archiv Jana HAVLOVICE