Zlato Finům vystřelil Kakko

Hokejisté Finska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru Spojené státy americké 3:2 a slaví zisk pátého titulu v historii. Tým kouče Jussiho Ahokase sice ztratil vedení 2:0, ale v čase 58:34 rozhodl sedmnáctiletý útočník Kaapo Kakko. Rusko zdolalo v duelu o bronz Švýcarsko 5:2 a dosáhlo na medaili poosmé za posledních devět šampionátů.

Finové získali zlato od roku 2014 už potřetí a spravili si chuť po devátém místě z předminulého turnaje a šesté pozici z loňska. Vyhráli také šampionáty v letech 1987, 1998 a 2016.

Američané získali medaili počtvrté za sebou. Předloňští šampioni brali na minulém turnaji v Buffalu i před třemi roky bronz.

Úvodní dějství přes šance na obou stranách branku nepřineslo. Za Finy zahrozili Samuli Vainionpää a Valtteri Puustinen, v dresu USA zase Logan Cockerill a Josh Norris. V polovině první třetiny sice Američané při přesilovce překonali Luukkonena, ale radovat se nakonec nemohli. Gól Olivera Wahlstroma neplatil pro postavení Alexandera Chmelevského v brankovišti. Český sudí Daniel Pražák s Rusem Jevgenijem Romaskem si situaci ověřili u videorozhodčího.

Finové se ubránili i v dalším oslabení a gólman Luukkonen zůstával stejně jako na druhé straně Cayden Primeau neprůstřelný. Finský gólman se vyznamenal i v 19. minutě ve vlastním oslabení, kdy Cockerill našel mezi kruhy volného Chmelevského.

V druhé třetině nepřinesly změnu stavu ani šance amerických útočníků Tylera Maddena a Joela Farabeeho. Finové odolali i ve dvou oslabeních v rychlém sledu a sami se při trestu Evana Barratta prosadili ve 32. minutě díky ráně obránce Jesseho Ylönena.

Další možnost Finů měl v oslabení Teemu Engberg, na druhé straně pálil vedle Norris. Američané odolali při vyloučení Wahlstroma, který po návratu na led ještě mohl vyrovnat, jenže Luukkonen zasáhl.

Primeau ve třetí třetině sice nejdříve zmařil šanci Rasmuse Kupariho, ale v 46. minutě už znovu kapituloval. Přes clonu jej překonal Otto Latvala.

Hned za 61 vteřin však po akci Jacka Hughese snížil Chmelevski. Vzápětí uvolnil Quinn Hughes Wahlstroma, který ve velké šanci netrefil optimálně puk. V 49. minutě ale po ideální přihrávce Chmelevského vyrovnal Norris.

Luukkonen pak zastavil únik Jacka Hughese. Potom neuspěli Wahlstrom opět s Jackem Hughesem. Rozhodnutí tak přišlo na druhé straně. V závaru před americkou brankou se dostal puk ke Kakkovi, který u pravé tyče bekhendem přehodil beton ležícího Primeaua.

Kakko rozjásal Finy jako Crosby Kanadu ve finále olympiády 2010

Jen necelé dvě minuty zbývaly k tomu, aby o vítězi letošního juniorského hokejového šampionátu muselo rozhodovat prodloužení. Přes 17 tisíc diváků v hledišti Rogers Areny ve Vancouveru se ho ale nakonec nedočkalo. Proti byl sedmnáctiletý útočník Kaapo Kakko, jenž v čase 58:34 rozjásal Finy na úkor mírně favorizovaných Američanů. O to větší radost si mohli Seveřané po finálové výhře 3:2 vychutnávat.

Hala, která je domovským stánkem týmu Vancouver Canucks v NHL, hostila naposledy zápas o zlato z velkého turnaje před devíti lety. Ve finále olympijského turnaje ho tehdy vystřelil Sidney Crosby Kanadě gólem na 3:2 v prodloužení proti USA. Finále MS hráčů do 20 let přineslo opět velké zklamání Američanům a stejný výsledek, jen v základní době. Ti přitom předtím ve skupině porazili Finy přesvědčivě 4:1.

»Mluvil jsem o tom s klukama, že tohle je ta budova, kde dal Crosby ten velký gól. Jsem šťastný, že se něco takového povedlo teď i mně,« uvedl pro oficiální web turnaje Kakko, jenž je považován za obrovský talent a je mu předpovídána druhá pozice v letošním draftu za Jackem Hughesem, který hrál na straně poražených.

Kakko se trefil podruhé na turnaji, lépe ale svůj gól načasovat nemohl. »Myslím, že nikdo lepší nemohl dát tenhle gól než právě Kaapo,« prohlásil finský gólman Ukko-Pekka Luukkonen, jmenovaný nejlepším brankářem šampionátu.

»On je doopravdy neskutečným hráčem. A dnes ukázal, že je navíc hráčem pro velké zápasy. Miluje, když může hrát podobná utkání. Tohle je naprosto skvělé,« jásal obránce Oskari Laaksonen.

Finové se vrátili na pódium a zároveň i na trůn po třech letech, během nichž museli vstřebat obrovské zklamání. V roce 2017 skončili dokonce až devátí, loni šestí. Ve vítězném týmu bylo sedm hráčů z loňska.

»Vůbec jsme o sobě nepřemýšleli jako o outsiderech,« ujistil trenér vítězů Jussi Ahokas. »Je pro nás ale velkou věcí, že se nám podařilo vyhrát tady na tom úzkém kluzišti. To se nám v minulosti nepovedlo a je to velká věc pro celý finský hokej. Myslím, že momentálně vychováváme ještě lepší hráče než v minulosti,« doplnil Ahokas.

Poražení Američané byli nesmírně zklamaní. Dokázali smazat dvoubrankové manko poté, co se prosadili Jesse Ylonen a Otto Latvala. Alexander Chmelevski s Joshem Norrisem zařídili stav 2:2, další trefa z hokejek Američanů ale už nepřišla. A po Kakkově trefě zbývalo už jen málo času.

»Hokej je hra chyb. Zatímco oni dokázali využít těch, které jsme udělali, nám se jejich chyby potrestat nepodařilo,« litoval útočník Ryan Poehling, nejužitečnější hráč turnaje.

»Až se budu jednou v budoucnu ohlížet zpátky, dost možná to budou dobré vzpomínky, ale právě teď hodně bolí, že jsme prohráli. Přáli bychom si, aby to pro nás dopadlo jinak,« řekl útočník Jack Hughes. »Stříbro samozřejmě není kovem, který jsme dnes chtěli, ale ohlédnout se za tímto turnajem i tak můžeme s hrdostí a pýchou,« řekl gólman Cayden Primeau.

»Finové zaslouží ocenění za to, jak do toho zápasu šli a s jakým zápalem hráli, byli hodně hladoví. Byl to velmi těžký zápas,« prohlásil kouč Američanů Mike Hastings.

USA - Finsko 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Chmelevski (J. Hughes, Cates), 49. Norris (Chmelevski, Cates) - 32. J. Ylönen (Laaksonen, Puustinen), 46. Latvala (Heponiemi, Kupari), 59. Kakko (Lundell, Jokiharju). Rozhodčí: Pražák (ČR), Romasko (Rus.) - Chaput (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 17.206.

USA: C. Primeau - Samberg, M. Anderson, Q. Hughes, Kemp, M. Samuelsson, Miller, St. Ivany - Farabee, Norris, Robertson - Cates, Barratt, Madden - Cockerill, Poehling, Wahlstrom - Drury, J. Hughes, Chmelevski - O'Brien. Trenér: Mike Hastings.

Finsko: Luukkonen - Utunen, Jokiharju, Vaakanainen, Laaksonen, Honka, Latvala - Heponiemi, Kupari, Talvitie - Tolvanen, Lundell, Kakko - Puustinen, Virtanen, Ylönen - Engberg, Vainionpää, Moilanen - Nyman. Trenér: Jussi Ahokas.

Rusové porazili Švýcarsko 5:2 a získali na MS dvacítek bronz

Hokejisté Ruska zdolali v duelu o bronz na mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru Švýcarsko 5:2 a dosáhli na medaili poosmé za posledních devět šampionátů. Hattrickem zazářil útočník Kirill Slepec.

Rusové od zlata v roce 2011 v Buffalu sbírali medaile až do loňska, kdy skončili při návratu do Buffala pátí. Mezitím získali třikrát stříbro a třikrát bronz. Teď na 43. šampionátu získali už 36. cenný kov.

Švýcarům se nepodařilo vyrovnat historické maximum v podobě třetího místa z roku 1998 z Helsinek a Hämeenlinny. Mezi nejlepší čtyřku se dostali teprve počtvrté.

Rusko, které ztratilo neporazitelnost na turnaji až v semifinále s USA (1:2), se ujalo vedení v páté minutě. Ivan Morozov projel po levé straně do útočného pásma, přihrál napravo Slepcovi, jenž se dostal až před Lucu Hollensteina a překonal jej mezi betony. Ještě v úvodní části zvýšil Šaškov, který po ubráněném oslabení udeřil z rychlého protiútoku.

Během druhého dějství nejdříve snížil z dorážky Valentin Nussbaumer, ale potom se trefil z mezikruží přesně ruský kapitán Klim Kostin a vrátil svému týmu dvoubrankové vedení. V 36. minutě Kočetkov ještě stihl vyrazit dva pokusy Justina Sigrista, jenže ze vzduchu překonal ležícího ruského gólmana Yannick Brüchweiler.

V závěrečné dvacetiminutovce pojistil výhru Ruska dvěma góly Slepec. Nejdříve ve 47. minutě sebral puk na obranné modré čáře, ujel do brejku a bekhendovým blafákem zamířil mezi Hollensteinovy betony. Hattrick dovršil 121 vteřin před koncem v oslabení při power play do prázdné branky.

Rusko - Švýcarsko 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Slepec (Ivan Morozov, Ilja Morozov), 14. Šaškov (Podkolzin), 33. K. Kostin (Denisenko, Romanov), 47. Slepec, 58. Slepec - 25. Nussbaumer (Le Coultre, Sigrist), 36. Brüschweiler (Sigrist, Gross). Rozhodčí: Alarie (Kan.), Björk (Švéd.) - Hynek (ČR), Oliver (USA). Vyloučení: 7:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 12.205.

Rusko: Kočetkov - Žuravljov, Ilja Morozov, Samorukov, Romanov, Alexejev, Olšanskij, Rubinčik - I. Muranov, Galimov, Slepec - Denisenko, Kravcov, K. Kostin - N. Kovalenko, Šen, Starkov - Marčenko, Ivan Morozov, Podkolzin - Šaškov. Trenér: Valerij Bragin.

Švýcarsko: L. Hollenstein - Le Coultre, Gross, Berni, Aebischer, J. Moser, Burger, Barandun - Eggenberger, Kurashev, N. Müller - Brüschweiler, Sigrist, Nussbaumer - Lehmann, Tanner, Leuenberger - Wyss, Schmid, Verboon - J. Gerber. Trenér: Christian Wohlwend.

Konečné pořadí: 1. Finsko, 2. USA, 3. Rusko, 4. Švýcarsko, 5. Švédsko, 6. Kanada, 7. Česko, 8. Slovensko, 9. Kazachstán, 10. Dánsko - sestup.

(zr)