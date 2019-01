FOTO - Pixabay

Budou moci ve školách obědvat všechny děti?

Bude stát platit stravování všem dětem v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, jak to navrhuje ČSSD, nebo jen dětem z rodin, které pobírají přídavky na děti, jak chce hnutí ANO. Který z návrhů získá vládní podporu, by mělo být jasné dnes. Konečné slovo však bude mít parlament.

Odbornice KSČM na oblast školství Marta Semelová připomněla, že podle šetření z roku 2015, kdy se o možnosti poskytovat školní obědy dětem bezplatně začalo mluvit, neplatili rodiče obědy zhruba 100 tisícům dětí. Podle statistik mělo problémy s chudobou 12–14 % dětí, podle šetření Eurostatu se dokonce jednalo o jednu pětinu dětí. »Nemyslím si, že by situace rodin dnes byla výrazně odlišná. Několik tisíc dětí v ČR je v exekuci. Až 20 tisíc dětí u nás žije mimo standardní bydlení. Přesto, že již nyní jsou školní obědy dotovány, pořád jsou rodiny, které nemají dost peněz na to, aby uhradily i zbylou část,« řekla našemu listu. Zdůraznila, že KSČM zavedení obědů ve školkách a na prvním stupni základních škol bezplatně nejen podporuje, ale má to i přímo ve svém volebním programu.

Zda některý z návrhů získá vládní podporu, se ukáže dnes. Návrh ČSSD doporučilo schválit jen ministerstvo práce. Záporné stanovisko k němu dali i vládní legislativci. Předloha podle nich neupravuje způsob, jak by stát školní obědy finančně zajistil, a zřizovatelé škol by tak na ně většinou neměli peníze. Zdůvodnění předlohy podle nich navíc nevysvětluje, proč má být bezplatné školní stravování plošné, nikoli adresné jen pro děti z chudších rodin, a proč mají být vyloučeny děti z druhého stupně základních škol. Rozpočtové dopady novely předkladatelé vyčíslili na 5,4 miliardy korun ročně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem loňského prosince navrhoval, aby obědy zdarma dostávaly všechny děti v základních a mateřských školách. Před Vánoci ale návrh omezil jen na děti z rodin, které na ně berou přídavky. Novelu v tomto znění pak minulý týden představil ministr školství Robert Plaga (ANO). »Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170 000 dětí,« uvedl. Výdaje státu by podle návrhu ministerstva školství činily 1,7 miliardy korun ročně.

Obědy zdarma zlepšují docházku dětí

Pro Semelovou je přijatelnější varianta ČSSD. »Vím, že to bude stát víc peněz, ale nezvýší se administrativa, nebudou se v tomto případě děti rozdělovat na chudé a bohaté a předejde se tomu, že rodinám ekonomicky slabým o stovku unikne nárok na státem zaplacené obědy. Ušetřené peníze může dát rodina třeba na sportovní aktivity, na zájmovou činnost, na letní tábor nebo dovolenou,« vysvětlila. Obědy zdarma mají podle ní ve Finsku, Švédsku, Skotsku.

»Z analýzy Nadace Open society fund a společnosti Median vyplývá, že možnost mít v mateřské nebo základní škole oběd zdarma zlepšilo docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin. Počet těchto dětí se v mateřských školách, kde mají možnost jíst zadarmo, zvýšil o 37 %,« dodala bývalá poslankyně. Jasno má i v tom, kde vzít potřebné peníze. »Nedávejme miliony na zahraniční mise, přehodnoťme církevní dar nepravdivě pojmenovaný restituce, přestaňme financovat soukromé a církevní školství, zaveďme progresivní zdanění, navraťme do státního vlastnictví klíčové podniky a nerostné bohatství, aby nám neutíkaly peníze do zahraničí…,« řekla Semelová.

Prostředky by měla uvolnit vláda

Poukázala na stanoviska odborníků na výživu, podle nichž se dětem bez obědů zhoršuje prospěch a docházka a často bývají vyčleněny z kolektivu. Loni Evropská komise konstatovala, že ČR vykázala ze zemí OECD jeden z největších rozdílů mezi školami na základě sociálněekonomického postavení žáků, a že tyto rozdíly se zvětšují. Mezi dětmi s nejhoršími výsledky je 36,5 % dětí z nejhůře sociálně a ekonomicky situovaných rodin, ale jen 6 % bohatých a vzdělaných rodičů. Naopak pouze 1,4 % sociálně slabých dětí mělo výsledky nadprůměrné.

»Člověka mrazí, když se dovídá, že z důvodu chudoby se rodiče zadlužují, jen aby zaplatili základní životní potřeby, vzdělání či obědy ve školní jídelně. Jedni se přejídají k prasknutí, vyhazují potraviny do koše a druzí nemají ani na jedno teplé jídlo pro své dítě. Copak je v 21. století normální, aby to, jestli se nají nebo ne, záviselo na dobročinné charitě, sbírkách či na různých projektech? Pochopitelně nejlepším řešením by bylo odstranění příčin chudoby. Dát každému práci a důstojný plat, ale to by muselo dojít ke změně společenského systému,« dodala Semelová. Za současné situace proto považuje za správné podpořit návrh na bezplatné poskytování školních obědů. Prostředky by na to měla uvolnit vláda.

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Nyní pomáhá dětem od tří do 15 let z chudších rodin docházet do školních jídelen program ministerstva práce a sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo jej vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V ČR se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí.

(jad)