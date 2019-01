Rozhovor s generálním ředitelem a. s. Futura a šéfredaktorem Haló novin Petrem Kojzarem

Nejen o jiném úhlu pohledu

Máme za sebou rok 2018. Jaký byl pro společnost Futura?

Každá akciová společnost měří úspěšnost či neúspěšnost mírou zisku či ztráty. Přiznám se, že ještě nemáme uzavřené některé položky za rok 2018, například nám do financí vstupuje předplatné a další položky pro rok 2019, ale velmi se blížíme plánu, který před rokem schválilo představenstvo akciové společnosti Futura.

Co se týče hlavního produktu Futury, tedy deníku Haló noviny, je vždy nejdůležitějším ukazatelem spokojenost čtenářů. Soudě dle jejich ohlasů se nám dařilo dobře, bohužel jsme však zažili poměrně turbulentní rok ohledně předplatného. Aniž jsme mohli ovlivnit to, co se v první čtvrtině roku stalo, přišli jsme o část předplatitelů, kterým na počátku roku 2018 nepřicházely do poštovních schránek předplacené noviny.

Mohl byste v kostce zopakovat, kde nastal problém?

Vrátil bych se do 16. listopadu 2017, kdy nás navštívili zástupci České pošty, která nám zajišťovala distribuci, a sdělili nám, že ČP už od roku 2018 službu doručování novin do poštovních schránek nebude provádět. Byl to pro nás vpravdě šibeniční termín, abychom dokázali zabezpečit náhradní řešení. Vstoupili jsme do jednání s vedením PNS, která zůstala jedinou doručovací společností na trhu. Jiného doručovatele u nás nešlo zajistit. Od 2. ledna 2018 převzala distribuci předplatného titulů všech stěžejních vydavatelských domů – Borgis, CNC, Economia Mafra a VLM. Stěžejní problém ale nebyl na straně PNS, ale u jejího – tehdy – subdodavatele Mediaservisu. Ačkoli ten ji několikrát ujistil, že má vše dobře zajištěné, a to včetně personálií a logistiky, od druhého lednového dne se ukázal pravý opak. Nyní je vše již v normálu, čímž neříkám, že nemohou nastat dílčí výpadky, ovšem ty nelze v této sféře vyloučit nikdy a nejinak tomu bylo i u České pošty.

Občas slýchám kritiku, že Futura nedokázala získat na dodavatelích oprávněné kompenzace. Co vy na to?

Že mě fascinuje, když někteří straníci (a mezi našimi čtenáři je spousta, ale opravdu spousta nestraníků) hodnotí něco, u čeho nebyli, a komentují údaje, které nemají a ani nemohou mít k dispozici. I díky férovému jednání s PNS, kde patří velký dík hlavně generálnímu řediteli Petru Novákovi, jsme získali jako jedno z mála médií, ne-li vůbec jediné, zpátky vše, o co jsme vinou nastalé situace na počátku roku přišli. Bohužel jsme ztratili část předplatitelů, jež bude velmi těžké získat nazpět. A nejde mi zdaleka jen o ekonomické hledisko, ale i o to lidské, protože si zakládám na tom, že naše čtenářská obec je jedna rodina, jež drží pospolu a jež má jasný pohled a názor na vše, co se kolem nás děje.

V souvislosti s návratem ztracených předplatitelů jste uvedl budoucí čas – že »bude těžké« je získat zpět. To znamená, že jste ještě nevzdali snahu o jejich návrat?

Nikdy v životě jsem nic nevzdal. To mi mohou potvrdit jak moji kolegové, tak všichni v mé rodině. O to více mě láká – a cítím to i jako závazek s ohledem na to, co se loni stalo – výzva získat zpět ty, o které jsme (a znovu opakuji, ne naší vinou) před nějakým tři čtvrtě rokem přišli. Máme ve spolupráci s PNS připravenou určitou marketingovou strategii, která nabízí i výhody a konkrétní lákadla pro ty, kteří se k nám, jak doufám, vrátí zpět (nebo alespoň jejich podstatná část). Uděláme pro to vše!

Připravujete v této souvislosti i nějaké změny v obsahu či grafické podobě Haló novin?

Nevím, jestli úplně v této souvislosti, my se totiž neustále snažíme zkvalitňovat naši práci a připravovat něco atraktivního pro čtenářskou obec. Ale máte pravdu, že od roku 2011, kdy došlo k velkým změnám v obsahové koncepci Haló novin, jsme tolik novinek jako dosud nikdy nepřichystali. Dodávám, že i úmyslně. Protože naši čtenáři jsou do značné míry konzervativní a já osobně nejsem přítelem toho, že v rámci marketingových cílů změním stranu X za stranu Y. Tedy toho, co vidíme v supermarketech, že místo pro mléčné výrobky vyměním za regály na chleba a pult pro nápoje za úložiště pro koření. To považuji za podvod na zákaznících a snahu vytřískat z nich co nejvíce peněz. Není to tak dávno, co v televizi šla pohádka Oslíčku, otřes se. Jen s tím rozdílem, že oslíčkem jsou v tomhle případě zákazníci. A přesně to my nechceme! Koneckonců, i proto jsme stále suverénně nejlevnějšími novinami na tuzemském trhu…

To je jistě chvályhodné. Ale trochu jste mi utekl z otázky…

Ano, vím o tom, schválně jsem to vzal trochu ze široka. Omlouvám se tudíž, a nyní rovnou k věci. Těch novinek je celá řada. Už od listopadu jsme začali s tematickými rámečky na straně 3 i se seriálem Starosti starostů, který představuje úspěšné komunální politiky z řad KSČM v jejich každodenní mravenčí práci ve prospěch občanů. Na tyto novinky navážeme od tohoto týdne pravidelnými anketami mezi občany České republiky na důležité otázky hýbající společností, dále rubrikami mapujícími sociální sítě a internetové diskuse, kde se dá objevit leccos zajímavého, ale komentovaným způsobem si rovněž posvítíme na neuvěřitelné výroky z parlamentu. Těmi se to mezi poslanci, kteří si říkají demokratičtí, a přitom je jejich jednání výsměchem skutečné demokracii, jen hemží. A to nemluvě o Pirátech – ti sami o sobě by mohli být silvestrovskými baviči, a to nejen na Silvestra, ale po celý rok. Vše opepříme dalšími menšími rubrikami či náměty, jež jsme až dosud na tematické straně 9 neotevřeli.

A co grafika? Bude jiná?

Tady platí totéž, co jsem zmiňoval v rámci přehazování sortimentu u supermarketů. Nejsem přítelem změny pro změnu. Abych třeba nahradil jeden druh písma za druhý. Ale shodli jsme se na tom, že bychom měli být barevnější a pestřejší. Doba tomu nahrává. Snad to bude patrné už z titulní strany.

Hodně se hovoří o budoucnosti tištěných médií, která prý není v době digitalizace příliš růžová. Co vy na to?

Dovolím si naprosto nesouhlasit. Ano, dnešní doba klasickému papíru nepřeje. Ale vy přesně víte, co bude za deset let? Za pět? Za dva? Za týden? Já nejsem jasnovidec ani věštec. Osobně si myslím, že kouzlo tradičních novin nelze nahradit surfováním po internetu. Stejně jako se papírovým knihám nikdy nevyrovnají jakkoli výkonné čtečky. Většina lidí na to časem přijde, jakkoli se to zdá být někomu beznadějné. Jen je třeba neustále nabízet čtenářům něco, co by pro ně bylo atraktivní. To, čemu my v Haló novinách říkáme »jiný úhel pohledu«. A věřím, že právě tenhle úhel pohledu bude již v blízké době v naší společnosti většinový. Náš svět k tomu spěje. A my nikdy nezůstaneme pozadu, to mi věřte…!

Helena KOČOVÁ