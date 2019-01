KSČM s mladými kandidáty

Píše se rok 2019, rok, jak všichni doufáme, pozitivních změn. Současně i rok voleb do Evropského parlamentu. Každý z nás může svým dílem přispět k naplnění cílů, které mají pomoci řešit situaci zemí sdružených pod vlajkou Evropské unie.

Na předních místech kandidátky do Evropského parlamentu jsou mladí lidé, které KSČM upřednostnila, a dala tak zelenou neotřelému pohledu na řešení problémů. Evropa si zaslouží hledání nových cest, respekt k názorům občanů jednotlivých členských států. Mladí lidé dávají záruku neotřelých nápadů i energie prosadit je. Realizace jednotlivých programových bodů je cílem KSČM. Mladí lidé chtějí Evropu dostupnou, bezpečnou a rozvíjející se, a to ve všech oblastech prospěšných člověku v běžném životě. Jedná se o možnosti vědy a výzkumu, studia, pracovních příležitostí, zajištění bezpečnosti i rozvoje kultury. Chceme Evropu chápající a vstřícnou k členským státům, a to na stejné úrovni. Nechceme byrokratismus nesmyslných zákonů a nařízení. ÚV KSČM podpořil do čela kandidátky mladé lidi pod heslem KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ! Věřím, že toto rozhodnutí je prvním krokem k úspěchu.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny