Fendrych – mimo mísu a realitu

Komentátor Martin Fendrych diskutuje o problému, který nás trápí naprosto všechny. Jeho pohled se však zcela odlišuje od pohledu představitelů KSČM i jiných politických stran, ale především od reality, kterou dnes a denně prožívají řidiči na dálnici D1. Prý by raději jezdil po tankodromu, a tím zachoval ve funkci ministra Ťoka. Tak aby bylo jasno, KSČM opravdu trvá na odvolání ministra dopravy, a to vzhledem k evidentnímu nezvládnutí organizace opravy tolik diskutované dálnice D1.

Možná by Fendrychovi prospělo, kdyby si vyzkoušel, jaké to je, strávit v autě na neprůjezdné dálnici sedm i více hodin. Ať už se jedná o řidiče profesionální nebo ty, kteří se před Vánoci vydali za rodinou a v autě měli i malé děti. Nejde o ideologii KSČM, ale o zcela normální plnění závazků v rámci smluv, a to přece svobodné podnikání i v rámci tzv. kapitalismu vyžaduje. Z pohodlného křesla se lehce mentoruje i to, čemu Fendrych buď vůbec nerozumí, nebo rozumět nechce. Soukromí dopravci na této dálnici, která se mění v parkoviště, ztrácejí peníze, čas a mnozí řidiči i poslední zbytek nervů.

Pakliže si tedy někdo opravdu myslí, že požadavek KSČM je neoprávněný, nechť si pečlivě poslechne veřejné mínění i názory jednotlivců, ať už z podnikatelské či politické sféry, a musí konstatovat, že požadavek na urychlené řešení této situace je více než oprávněný.

Pokud takto pracoval pan Fendrych i na ministerstvu vnitra, není divu, že poměrně brzy skončil. Nejen s realitou dálnice D1, ale i neprofesionalitou upravování skutečností a lží je třeba bojovat. Pokud tento komentátor tolik prosazuje kapitalismus, jistě ví, že právě v byznysu čas jsou peníze. A ty nám na dálnici D1 doslova protékají mezi prsty.

A na závěr, několik dopravců by rádo posadilo tohoto komentátora do kabiny auta, aby si užil, stejně jako oni, jak vypadá průjezdnost dálnice při opravách pod taktovkou ministra Ťoka.

Pavel KOVÁČIK, předseda Poslaneckého klubu KSČM