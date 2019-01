Palach v rukou neonacistů

Stalo se cosi neuvěřitelného, co by našinec s blížícím se 50. výročím demonstrativního sebeupálení Jana Palacha rozhodně neočekával. Toto výročí se rozhodli využít italští neonacisté, kteří na 19. ledna připravili koncert na Palachovu počest… Odehrát se pak má pod záštitou místních úřadů v italské Veroně.

Je logické, že podobná informace, takřka k neuvěření – vezmeme-li v potaz skutečnost, že Jan Palach byl přesvědčený levicový socialista-demokrat – vyvolala otázky i polemiky nejen u nás a v Itálii.

Na koncert i skutečnosti, že některé části italské krajní pravice se pokoušejí »kulturně a politicky« si přivlastnit Palacha, už na konci loňského roku reagoval např. list La Repubblica. U nás se ohradil nejhlasitěji paradoxně předseda neoliberálně pravicové TOP 09, europoslanec Jiří Pospíšil.

Skupiny, které na koncertu mají vystoupit, jako Topi neri, Hobbit a Compagnia dell'Anello, patří podle deníku La Repubblica mezi ty nejpopulárnější v kruzích krajní pravice a mezi skinheady neonacistického ražení! »Veronské úřady zaštiťují neonacistický koncert, který prosadil člen místního zastupitelstva. Cožpak už neplatí italská ústava?« reagoval bývalý poslanec Demokratické strany Giuseppe Civati. A veronský deník L'Arena upozornil na reakci skupiny obyvatel města Veronesi aperti al mondo, která na svém Facebooku rozebírá, jak jsou protagonisté a organizátoři koncertu navázáni na neofašistické struktury. Dokládá to mj. citacemi z textů jednotlivých kapel. »Bojuj za naši vlajku… bílá síla!« najdeme v jedné písni skupiny Topi neri. »Demokracie, demokracie, to je vaše věc, a ne moje,« má v textech zase formace Compagnia dell'Anello.

List neofašistického hnutí CasaPound uvádí, že plánovaný koncert vyvolal nevoli u místní levice a že několik protifašistických uskupení vyzvalo místní úřady, ať koncert nezaštiťují. Deník upozorňuje, že proti konání koncertu se chystají protesty. Což je dobře. Akce protestu by se ale neměly omezovat jen na Itálii. To, že italští neofašisté se snaží ukrást pro sebe Palacha a činí tak na svých setkáních, prostřednictvím oslavných článků a v publikacích už nějakou dobu, by mělo přimět k akci i další české, hlavně levicové politiky. Měli by se tomu snažit přijít na kloub – protože to je skandál a největší možná špína na Palachově jméně, na jeho odkazu - ať už si o jeho nakonec do značné míry zbytečné oběti myslíme cokoli!

Roman JANOUCH