Ilustrační FOTO - Haló noviny

Statisíce Syřanů chtějí domů

Do Sýrie by se mohlo tento rok vrátit až čtvrt milionu uprchlíků. Odhaduje to OSN, která v prosinci požádala dárcovské státy o 5,5 miliardy dolarů (125 miliard korun) na pomoc Syřanům, kteří uprchli do zemí v sousedství Sýrie.

Podle odhadů je jich tam 5,6 milionu a asi milion z nich se narodil až po útěku svých rodičů. »Předpokládáme, že v roce 2019 se vrátí přibližně 250 000 Syřanů. Podle rychlosti, s jakou budeme odstraňovat překážky pro návrat, to může být víc lidí, ale i méně,« sdělil Amin Awad, který v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky řídí operace na Blízkém východě a v severní Africe.

Podle údajů OSN se od roku 2015, kdy do bojů v Sýrii na straně Damašku vstoupilo Rusko, vrátilo 117 000 uprchlíků, z nich přes 37 000 vloni. »Jde o naprosto dobrovolné, organizované a zajištěné případy návratu,« uvedl Awad. I když se čeká konec konfliktu, který začal roku 2011 a připravil o život na 360 000 lidí, návrat syrských uprchlíků se podle ČTK zatím nezrychluje…

(rom)