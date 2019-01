Ilustrační FOTO - Pixabay

V Havaně »útočili« cvrčci

Záhadné zvuky v domech amerických diplomatů v Havaně, které v roce 2017 Washington označil za akustické útoky na občany USA, způsobili cvrčci. Uvedli to ve studii dva vědci z univerzit v Kalifornii a britském Lincolnu, kteří analyzovali nahrávku pořízenou diplomaty na Kubě.

»Hodně se diskutuje, jaké zdravotní poškození tito lidé utrpěli, a zda vůbec bylo způsobeno stejnou příčinou. Já mohou jen říci, že na nahrávce zveřejněné agenturou AP je zvuk cvrčka,« řekl minulý týden podle deníku The Guardian jeden z autorů studie Alexander Stubbs z Kalifornské univerzity v Berkeley. Druhý z vědců, Fernando Montealegre Zapata z univerzity v anglickém městě Lincoln, dodal, že takové zvuky slyšel od místního druhu cvrčka, když vyrůstal v Jižní Americe. Stubbs připustil, že diplomati mohli trpět zdravotními problémy kvůli jiným příčinám, vyloučil ale, že to, co slyšel na nahrávce, byl zvukový útok. Podle něj podobné zvuky vydávají samečkové cvrčků, když se snaží přilákat samičku. Kauza údajných akustických útoků se objevila v roce 2017, kdy vyšlo najevo, že už od konce roku 2016 si někteří američtí a kanadští diplomaté či jejich příbuzní stěžovali na zdravotní problémy po krátkém pobytu v Havaně. Více než 20 lidí si po pobytu v domech diplomatů a dvou hotelech stěžovalo na poškození sluchu, bolesti hlavy, závratě či poruchy spánku. Mnozí tvrdili, že slyšeli vysoké šumivé zvuky.

Americká média posléze začala spekulovat o akustických útocích kubánských tajných služeb či o otravě jedem či biologickou zbraní. Příčinu obtíží zatím lékaři nevysvětlili, vyloučili ale otravu či virus. Loni tým vědců z Michiganské univerzity přišel s tím, že zvuky mohly být vedlejším produktem špatně sestaveného odposlouchávacího zařízení. Ne všichni postižení však slyšeli neobvyklé zvuky a ti, co zvuky slyšeli, se liší v jejich popisu, uvedl Douglas Smith, který vede lékařské vyšetřování postižených amerických diplomatů. Někteří uvedli, že slyšeli zvuky připomínající hlučný cvrkot cikád, jiní popsali zvuk podobný bušení při rychlé jízdě autem s otevřeným oknem. Kvůli akustickým incidentům, které Washington označil za útoky, stáhly USA před rokem víc než polovinu svého diplomatického sboru z Havany. Americký prezident Donald Trump akustické incidenty už v říjnu 2017 označil za »velmi neobvyklý útok, za který je zodpovědná Kuba«. Trump ale už před akustickou kauzou ohlásil znovuzavedení některých sankcí vůči Kubě, které zrušil v rámci oteplování vztahů jeho předchůdce Barack Obama. Ten v roce 2015 po půlstoletí obnovil diplomatické vztahy USA s Kubou.

