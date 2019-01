Ilustrační FOTO - Pixabay

Washington odložil mírový plán

Americký mírový plán, jehož cílem by mělo být nastolení míru mezi Izraelem a Palestinci a jehož zveřejnění se po odkladech očekávalo začátkem tohoto roku, bude o několik měsíců odložen.

Řekl to v neděli americký velvyslanec v Izraeli David Friedman. Uvedl to během návštěvy poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona, který v Izraeli jednal o chystaném stažení amerických vojáků ze Sýrie. Friedman podle deníku The Times of Israel uvedl, že mírový plán je sice »téměř zcela hotov«, jeho zveřejnění ale bude o několik měsíců odloženo. Důvodem jsou podle něj mimo jiné dubnové parlamentní volby v Izraeli. Bílý dům chce prý plán zveřejnit »takovým způsobem, aby měl nejlepší šanci na dobré přijetí«, řekl Friedman. Ve skutečnosti chce americký prezident Donald Trump tímto krokem pomoci ve volbách premiérovi Izraele Benjaminovi Netanjahuovi. Dodal, že text dokumentu ještě musí být před zveřejněním« slovně vypilován a doladěn«.

Mírový plán pro Izrael a Palestince, který americký prezident Donald Trump nazývá »plánem století«, je ovšem spíš než s nadějemi očekáván se skepsí. Bojkot jakéhokoliv plánu zprostředkovaného Spojenými státy americkými oznámili už před rokem Palestinci poté, co Trump uznal celý Jeruzalém za hlavní město Izraele. Status města je jedním z největších sporů, vedle návratu uprchlíků domů, mezi Izraelci a Palestinci, kteří chtějí východní část Jeruzaléma za hlavní město svého budoucího státu.

Skepticky se k plánu USA staví i někteří izraelští politici. Kritizovala ho i šéfka opoziční strany Merec Tamar Zandbergová. »Není mi jasné, v jakém století chce Trump tento ‚plán století‘ zveřejnit,« uvedla. »Je smutné, že Trump se snaží pomoci Netanjahuovi ve volbách odkladem zveřejnění plánu místo toho, aby ho urychlil,« dodala politička.

»Poslední smysluplná dohoda mezi Izraelci a Palestinci pochází z roku 1993. A od té doby se hodně změnilo,« prohlásil v neděli Friedman o dohodě z Osla o palestinské autonomii a vzájemném uznání, kterou obě strany podepsaly ve Washingtonu v září 1993. Ta ale mír nepřinesla. Zatím poslední kolo jednání o míru mezi Izraelem a Palestinci se konalo pod záštitou USA v roce 2014 za vlády předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy. Neskončilo úspěšně. Útoky izraelské armády na Izraelem okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu i v Pásmu Gazy, v němž vládne po vyhraných volbách palestinské hnutí Hamás, i jinde v regionu včetně Jeruzaléma trvají a pokračují. Konflikt zostřil právě Trump, když v prosinci 2017 oznámil uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Hamás pak vyhlásil další intifádu, tedy povstání proti Izraeli.

