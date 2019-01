A co bude teď…?

Nejen naše vlast, ale znovu celá Evropa čelí, žel, další obří bezpečnostní hrozbě. Turecko se vrací na Balkán. Namísto vědeckých teorií různá náboženství, včetně islámu, zapouštějí na našem kontinentě stále hlubší kořeny. Historie se vlastně opakuje, i když zatím vojska nestojí před branami Vídně.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se rozhodl, že z Turecka znovu vybuduje impérium podobné Osmanské říši. Dokonce počítá s tím, že si částečně podrobí i Balkán. Ať si EU zvyká, vzkazují Turci, kteří se rozhodli, že v Kosovu a Albánii postaví mešity. Vzpomínáte, kolik za podpory USA a tzv. koalice ochotných bylo zničeno pravoslavných památek, právě v Kosovu a Metochiji? Ano, více než 450. Byly povražděny tisíce lidí v bývalé Jugoslávii a způsobeny škody ve stovkách milionů dolarů nebo eur. Byla to Ankara, která tak nad oběma zeměmi získá nejen náboženský, ale zejména jasný politický vliv. A turecký prezident Erdogan se tím rozhodně netají. Před dvěma lety dokonce označil Kosovo za »svou druhou zemi«.

Co dál? Jak na tuto hrozbu zareaguje vedení EU? A co budou dělat tzv. političtí vůdci současné Evropy? Asi jako obvykle nic. Udržet politickou a bezpečnostní stabilitu na Balkáně nebylo nikdy vůbec jednoduché. V regionu vládne atmosféra etnické nenávisti a všudypřítomného strachu. Pokud by se Turecku podařilo už nejen prostřednictvím náboženství proniknout na Balkán a ovládat jej, musíme počítat s tím, že společně s islámem přijde i terorismus a nepokoje, které v regionu můžou vyvolat i nejeden válečný konflikt. Evropa »v boji« s islámem zatím prohrává. Ani migrační vlnu, o které se bavíme roky, nikdo nezastavil. Uprchlíci z islámských zemí, nebo spíše ti, kteří se za ně vydávají, se volně pohybují po Evropě a někteří z nich se ani netají tím, že sem přišli zabíjet a vraždit, a to jako podporovatelé či samotní stoupenci Islámského státu. Smutný začátek konce…

Řítíme se do záhuby a může za to tzv. »evropská politická elita«. Pro naši bezpečnost byrokraté v EU jsou líní cokoliv udělat a odpovědní politici papouškují americké zájmy, místo zájmů vlastních občanů. Budeme opravdu jen vyčkávat?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM