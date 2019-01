Kdy končí svoboda...

Čekala jsem, kdy někdo vystoupí a odsoudí to, co nám v jedné části svého novoročního promluvu předložil předseda Senátu pan Kubera. Nečetla jsem ke své lítosti, že by někdo zareagoval. Spíš všichni srovnávali jeho vystoupení a vystoupení předsedy Sněmovny. To vyšlo lépe pro pana Vondráčka nejen zřejmě proto, že svou promluvu nečetl z papíru. Ale o to mi nejde, ne každý má na to být skutečným tribunem. Jde mi o to, co pan Kubera zdůraznil. Mluvil o toleranci, o tom, že stát by neměl omezovat svobodu, a jako příklad uvedl zákaz kouření, i když konkrétní místa, jichž se zákaz týká, nejmenoval. Svůj problém tedy povýšil nad ostatní. Jaksi přitom zapomněl, že demokracie znamená podřídit se většině a že když něco škodí, je třeba se tomu bránit. Bránit i většinu před škodící menšinou, protože kouření skutečně škodí, a to včetně těch, kteří nekouří.

Jako lékařka i jako matka toto jeho jednání odsuzuji. Jako matka proto, že děti vidí negativní přiklad v televizi a slyší, že kouření je zcela normální, a to i z úst našich čelných představitelů. Jako lékařka k tomu mám samozřejmě také celou řadu důvodů i zkušeností, bohužel včetně té nejhorší - tedy úmrtí na rakovinu plic. Ta má přímou souvislost s kouřením jak aktivním, tak pasivním - tedy člověk nemusí jen přímo kouřit cigarety a sám dobrovolně si způsobovat nepříjemnosti, ale i nekuřák, který se pohybuje v zakouřeném prostředí, je ohrožen - tedy pasivní kuřák. Celoživotní kouření zkracuje život průměrně o 15 let a léčení následků, pokud se vůbec podaří vzniklý zdravotní problém vyřešit, stojí společnost veliké peníze, které by mohly být využity jinde. Navíc jde povětšinou o chronické nemoci, které lze léčit, nikoliv však vyléčit.

Svoboda člověka, tak nás učili ve škole, končí tam, kde začíná svoboda jiného. A kouření ubližuje. Abych jmenovala alespoň některé nemoci - kouření je přímo zodpovědné za 90 procent nádorů plic, 75 procent chronických obstrukčních plicních nemocí a 25 procent případů ischemické choroby srdeční (resp. infarktu myokardu). Z dalších onemocnění se kouření podílí na vzniku i jiných kardiovaskulárních onemocnění, cévních mozkových příhod, cévních aneuryzmat či šedého zákalu čočky, řadě zubních onemocnění a onemocnění dutiny ústní, má vliv na perinatální mortalitu, na zvýšený počet malformací plodu a komplikací těhotenství. Cigarety jsou jediným konzumním zbožím na trhu, které používané dle návodu zabíjí přibližně polovinu svých konzumentů. Tabák usmrtí více lidí než drogy, AIDS, autonehody, sebevrahy a vraždy dohromady.

Jako matka i lékařka musím upozornit na to, že kouření se dá považovat za tzv. dětskou nemoc - první cigareta přichází cca mezi 12. až 14. rokem. Proto bychom se spíše měli věnovat prevenci a jít dětem pozitivním příkladem, než kouření hájit, pane Kubero! Pro společnost je i samozřejmě levnější a snazší věnovat se prevenci než léčbě. Proto děkuji všem poslancům, včetně všech poslanců KSČM, kteří hlasovali pro přijetí tzv. protikuřáckého zákona a byli proti jeho zmírnění. Kromě výše zmíněných nemocí mně osobně velmi vadí zápach z cigaret, který jako nekuřačka vnímám o to silněji.

Argumentovat svobodou tam, kde určitým omezením zabraňujeme ohrožení jiných, jejich svobody a dokonce třeba i života, se mně zdá cynické. Myslím, že pan Kubera, údajně dokonce přerodivší se předlistopadový člen KSČ, demokracii nepochopil. Nynější člen ODS byl zvolen senátorem, dokonce předsedou Senátu, měl by ctít vůli občanů a ne ji kritizovat. Bojím se proto, že jako senátor a dokonce předseda Senátu nebude hájit právo a spravedlnost pro všechny, nebude prosazovat toleranci a z ní plynoucí zásady svobody. Prosazovat pouze své zájmy na úkor ostatních je opravdu velmi sobecké a je to nepěkný příklad pro všechny občany ČR. Zamyslete se nad sebou, pane senátore!

Kateřina JIROUSOVÁ, lékařka