To vše muselo Američany naštvat

Mezi jinými velkofirmami k případné dostavbě našich jaderných elektráren, tedy dalšího bloku, se přihlásili i čínští zájemci. Protože pro americký Westinghouse jde o velmi fundovaného konkurenta, je pravděpodobné, že Američané udělají všechno, aby Číňané, i když ve spojení třeba s dalšími dodavateli, kteří jsou České republice blíž, byli nějak z možnosti dostavby vyřazeni. Chápu, že proto vyvíjejí nejen tlak na naši vládu. Jde přece o zakázku tisíciletí, při níž tisíce amerických občanů dostanou práci a tedy i peníze. Navíc i léta po dostavbě budou dodávky náhradních dílů, paliva apod. směrovat do Temelína či Dukovan.

Na internetu dokonce koluje jakýsi dokument, že za snahou naší pravice vyhánějící občas lidi do ulic s cílem odstranit Babiše je americká strana, která by potřebovala, aby v čele vlády byl povolnější premiér, když už se prezidenta nepodařilo natolik zdiskreditovat, aby byl sesazen. Nevím, co je na tom pravdy, ale říkává se i u nás v jižních Čechách, že »na každém šprochu, bývá pravdy trochu«. Pracoval jsem v JET a umím tudíž posoudit, kolik taková dostavba bude stát úsilí a peněz. A kvůli penězům se lze dopustit lecčehos. Marx psal dokonce o zločinech.

Je evidentní, že hospodářské výsledky druhé největší světové ekonomiky, tedy Čínské lidové republiky, jsou trnem v oku v USA. A nejde jenom o naše dvě jaderné elektrárny. V mnohých odvětvích totiž Číňané dokázali Američany nejen dohnat, ale i předehnat. A není to jen ve výrobě hraček či textilu a bot, jimiž zaplavují svět. Čínské investory najdeme snad všude po naší planetě a jejich mobilní telefony a další moderní technologie vytlačují či už vytlačily mnohé americké firmy. Proto USA vyhlásily protičínské ekonomické sankce, proto se najednou právě moderní spojovací technika stala vrcholným nebezpečím, že si dokonce našly zástupný problém - údajné čínské agenty, kteří se pohybují všude, i u nás. Jsou údajně nejen nebezpečím pro naši, tedy světovou bezpečnost, ale i kradou naše myšlenky, aby je realizovaly doma. Ale dál to už známe.

Jenže před několik dny Číňané přistáli se svým modulem na odvrácené straně Měsíce. Dokázali něco nebývalého. A vůbec přitom nemuseli kopírovat americkou techniku či vykrádat trezory NASA. Chápu, že to všechno muselo Trumpa a Američany naštvat.

Jan PEHE