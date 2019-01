Humor bez zábran

Na návštěvě u kamarádky s dětmi jsem vyslechla zajímavou dětskou hru. Kterak král Google přišel o svou dceru Wifi a jak jí zachránil statečný na mobilu závislý Honza a za to dostal dceru Wifi za ženu a půlku internetu k tomu. Hezká hra, kdyby Honza nebojoval s drakem Zemanem a jeho popleteným kouzelníkem Ovčáčkem.

Bylo super, že se děti dokázaly spojit a vymyslet hru, kterou posléze sehrály jako divadlo pro rodiče. Co mě ale zarazilo, bylo to, jak rodiče nejenže nechali děti hrát si na draka Zemana, ale ještě je poňoukali, smáli se vtípkům na prezidenta, přidávali repliky, a měli děsnou prču z toho, jak se děti baví na úkor hlavy státu.

Pochopím, že rodiče nesouhlasí se zvoleným prezidentem. Pochopím i to, že si z něj dospělí udělají srandu u sklenky. Pochopím i děti, že je taková věc napadne, když toho je plný internet. Inspirací jim bylo nejspíš rádoby vtipné video přenášející svět Harryho Pottera do naší politické kotlinky.

Co ale nepochopím a u čeho jsem se posléze ozvala, bylo neustálé zesměšňování a vtipkování na hlavu prezidenta republiky. Podle mého názoru s ním můžu desetkrát nesouhlasit. Můžu hlásat jako dospělý, že to není můj prezident (názory přátel, ne můj, však víte). Ale nechat děti dělat si z toho srandu?

Dovolíme jim dělat si srandu z paní učitelky? Z ředitele školy? Z šéfa rodičů? Nedovolíme jim posmívat se ani prodavačce v obchodě, většina rodičů se snaží vést děti ke slušnosti, k úctě k druhým. Přesto jsou tací, kteří dovolí dětem dělat si srandu z politiků, z lidí, které si nakonec sami rodiče nějak zvolili a kteří nás zastupují. A dokonce i z lidí nejvyšších.

Jak budou děti samy rozhodovat o politice ve své dospělosti? Jak budou vnímat svou roli v rozhodování ve volbách? Jakou v nich pěstujeme politickou kulturu, když je necháme vtipkovat na hlavu prezidenta, premiéra a dalších politiků?

Umění Čechů udělat si ze všeho srandu je úžasné a unikátní. Ale mělo by být bráno jako odlehčení situace, ne jako názorový proud. Huštěný do dětí. Ti, kteří ho vypouštějí, nebo dokonce podstrkují dětem, si neuvědomují, že podrážejí nohy sami sobě. Až tato mladá generace vyrostlá na povrchnosti a naprostém neuznávání autorit dospěje, obávám se, že nám to dá hezky sežrat…

Helena KOČOVÁ