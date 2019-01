Vepřové maso putuje do ČR hlavně z Německa a Polska. Ilustrační FOTO - Pixabay

Schyluje se k historicky dosud nejvyššímu schodku agrárního zahraničního obchodu

Agrární zahraniční obchod by za loňský rok mohl vykázat rekordní schodek, odhadl na základě říjnových dat Zemědělský svaz ČR. Přesáhl by tak 36 miliard korun, což byl zatím nejhorší výsledek v roce 2011.

Do České republiky se od ledna do října dovezlo agrární zboží za 186,9 mld. Kč, přičemž export dosáhl jen 154,3 mld. Kč. Schodek tak na konci října činil téměř 32,7 mld. Kč.

Strukturu obchodu se navzdory snahám státu nedaří podle svazu zlepšovat. ČR vyváží hlavně suroviny, jako je obilí, a dováží produkty s vyšší přidanou hodnotou, jako je maso nebo mléčné a masné výrobky.

»Naplňuje se svazová predikce ze srpna o tom, že záporné agrární saldo za letošní rok významně přesáhne hranici minus 30 mld. Kč a že se vyrovná rokům, kdy bylo rekordně vysoké záporné agrární saldo, tedy letům 2010 se saldem 35 mld. Kč a roku 2011 se saldem 36 mld. Kč. Z vývoje od ledna do října 2018 to vypadá, že rok 2018 pravděpodobně bude rokem s rekordně vysokým záporným agrárním saldem,« předpověděl předseda svazu Martin Pýcha.

Z ČR se nejvíce vyvážely cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky. Naopak do ČR se dováží vepřové maso, pekařské zboží nebo sýry a tvarohy. Například vepřové maso putuje do ČR hlavně z Německa a Polska. »Zhruba 60 procent záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa. Meziročně se záporné saldo u masa opět zhoršilo a u této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin,« uvedl svaz.

Dovozy masa do ČR podle svazu vzrůstají dlouhodobě a následně je utlumovaná česká živočišná výroba. »Tento trend pokračuje i během letošního roku. Masa bylo v lednu až říjnu do ČR dovezeno za více než 23 mld. Kč, což je o šest miliard víc, než bylo dovezeno například za celý rok 2010,« dodal svaz.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v minulém roce několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 % vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou Češi schopní vyrobit.

(ici)