Virginia Raggi, starostka Říma a členka Hnutí pěti hvězd. FOTO - wikimedia commons

Pět hvězd upevňuje disciplínu

Italské pravicové vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) na konci roku vyloučilo ze svých řad dva senátory a dva europoslance, kteří údajně porušili různá interní pravidla tohoto protestního hnutí.

Je mezi nimi i senátor Gregorio De Falco, hrdina záchranné operace při havárii lodě Costa Concordia a výrazná tvář předvolební kampaně. M5S tak chce upevnit disciplínu svých poslanců, třebaže tím oslabilo většinu vládní koalice v Senátu, napsala agentura Reuters.

»Každý je důležitý, nikdo není nenahraditelný,« uvedl na Twitteru šéf M5S a vicepremiér Luigi Di Maio. »Kdo nestojí za koaliční smlouvou, půjde z hnutí. Respekt k voličům stojí na prvním místě,« dodal sebejistě.

Šéf M5S a vicepremiér Luigi Di Maio. FOTO - wikimedia commons

Vládní koalice M5S a protiimigrační ultrapravicové Ligy má nyní mezi 320 senátory 167 křesel.

De Falco do M5S vstoupil až minulý rok před březnovými volbami. Někdejší velitel pobřežní stráže vešel ve známost po havárii lodi Costa Concordia, při níž přišlo o život 32 lidí. Byl to on, kdo se na kapitána Franceska Schettina obořil, aby se vrátil na potápějící se loď. Schettino jej neposlechl a později byl odsouzen k 16 letům vězení.

Už od nástupu do Senátu se De Falco vzpíral stranickému diktátu. Hlasoval proti zákonu o migraci a bezpečnosti, který na konci listopadu prosadila vládní koalice a který výrazně omezil práva žadatelů o azyl. Vyslovil se i proti dalším vládním projektům - naposledy kritizoval skutečnost, že vláda v parlamentu protlačila návrh rozpočtu jen s omezenou debatou.

»Je mi to líto, nečekal jsem to,« komentoval De Falco své vyloučení z M5S. »Máme demokracii. Je nemyslitelné, aby byl někdo odstraněn jen proto, že řekne, co si myslí,« reagoval přitom podle ČTK v listopadu v rozhovoru s Reuters na tvrzení, že pro svou přímočarost nemůže v M5S dlouho vydržet.

(rj)