Prezident Bašár Asad. FOTO - Haló noviny

Asadova vláda znovu získává arabské uznání

Poslední týden loňského roku přinesl v Sýrii více novinek, které vesměs znamenaly posílení vlády prezidenta Bašára Asada.

Spojené arabské emiráty (SAE) po sedmi letech znovu otevřely 27. prosince své velvyslanectví v Damašku. V tentýž den bylo obnoveno letecké spojení Damašek-Tunis.

O den později svou ambasádu v hlavním syrském městě otevřel znovu i Bahrajn. Hlavně však syrská vojska překročila Eufrat a obsadila město Mandžíb. Stalo se tak na žádost představitelů kurdské menšiny, které opustil nespolehlivý spojenec, americký prezident Donald Trump. Kurdové se báli slibovaného tureckého útoku. Turci také rozzlobeně reagovali. Ministr obrany Hulusi Akar řekl, že kurdské milice YPG nejsou oprávněné k tomu, aby zvaly kohokoli dalšího do Manbidže. Těžko si představit, že by syrští občané (příslušníci kurdské menšiny) nebyli oprávněni žádat syrskou armádu o pomoc a že by se jim jí nedostalo. Pan ministr už zřejmě žil v představách, že syrská část Kurdistánu bude připojena k Turecku. O to usiloval i turecký prezident Recep Erdogan, ovšem poslední sobotu roku musel v Moskvě souhlasit, že syrské území se dělit nebude, Turci budou při potírání zbytků Islámského státu těsně spolupracovat s Ruskem.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výčet novinek posledního týdne minulého roku kolem Sýrie je potřeba ještě doplnit oznámením agentury pro civilní letectví SAE, že zvažuje obnovení letů společností Etihad a Emirates do Damašku. Jde o těžké váhy mezi leteckými společnostmi, které by spojily Damašek prakticky s celým světem.

Poslední novinkou se pak stalo vyjádření Saúdské Arábie, že nic nenamítá proti obnovení členství Sýrie v Lize arabských států. Britský Guardian v komentáři poznamenal, že Sýrie bude přijata nejspíš ještě v průběhu letošního roku.

Jak známo, SAE, Bahrajn i Saúdská Arábie podporovaly v syrském konfliktu takzvanou opozici, kterou damašská vláda zásadně nazývá teroristy. Obrat v jejich pozici je proto hodnocen jako velké diplomatické vítězství Damašku a faktické uznání, že opozice byla poražena. Ale nejen to.

Diplomatické kroky se nepřipravují rychle, rozhodně ne přes noc a nyní se v průběhu pár dní jako by snesla z nebe celá série diplomatických událostí. Zdá se tedy pravděpodobné, že kroky byly připraveny a čekalo se jen na signál. Ten přišel z Bílého domu v podobě oznámení, že USA stahují ze Sýrie (z její kurdské části) své vojáky. Bylo proto potřeba, slovy ruského deníku Izvestija, rychle zaplnit »bezpečnostní vakuum«. Jak v kurdské části Sýrie, tak i v širších souvislostech. Důležitým spojencem Sýrie se stal Írán, vyslal i jednotky, které bojovaly na straně syrské vlády. I proto přišla arabská diplomatická aktivita, nehledě už na to, že arabské státy hledí s podezřením na ambice Ankary stát se regionálním vůdcem. Také oslabení Izraele, které odchod Američanů bude pravděpodobně znamenat, není Arabům proti mysli. Izrael v nedávné minulosti několikrát útočil na vojenské objekty v Sýrii, jednalo se o sklady íránských vojsk. Útoky se většinou obešly bez větší pozornosti, ten poslední však ne. Rusko protestovalo proti izraelskému leteckému útoku z 25. prosince, který vážně narušil syrskou suverenitu a navíc ohrozil dvě civilní letadla. Co však zůstává podstatné, syrská protivzdušná obrana zničila 14 ze 16 izraelských raket vypálených na cíle v Sýrii z libanonského vzdušného prostoru. Přitom Syřané neaktivovali plně svou novou od Rusů získanou protivzdušnou obranu s ohledem na civilní letadla. Jedno z nich muselo být přesměrováno na ruskou základnu Hmímím, kde bezpečně přistálo, druhé uniklo nad libanonský vzdušný prostor a přistálo v Bejrútu.

Takže pro všechny regionální hráče začínají nové časy s tím, že Damašek je v nich aktivní a poměrně sebevědomý. Německý list Tagesspiegel ovšem syrské sebevědomí odvozuje od ruského vojenského vítězství, Putin si v Sýrii dělá, co chce, komentoval nejnovější vývoj na Blízkém východě.

(pe)