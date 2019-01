Ilustrační FOTO - Haló noviny

Luzar bude jednat s ministrem kultury

Česká tisková kancelář nedostala pro letošek slibovaných 15 milionů korun na digitalizaci fotobanky. Včera si na to při jednání ve sněmovním podvýboru pro svobodu slova a média posteskli členové Rady ČTK, se kterými poslanci jednali. Předseda podvýboru Leo Luzar (KSČM) o tom bude mluvit s ministrem kultury.

»Narazili jsme na společná diskusní témata - potřebnou digitalizaci archivů ČTK, případnou novelizaci zákona o ČTK a tiskového zákona -, která budeme v podvýboru sledovat a budeme se snažit pomoci ČTK, která podle nás představuje určitý zpravodajský etalon a bylo by dobře, aby se mohl rozrůstat a byl ve společnosti vnímán pozitivně,« zdůraznil pro Haló noviny po diskusi v podvýboru Luzar.

Leo Luzar.

Pokud jde o oněch 15 mil. Kč na digitalizaci pro letošek a dalších 15 mil. Kč na rok příští, poslanci přislíbili nápravu. »Je to nepolitická záležitost, vnímám potřebu digitalizace archívu, jsem jejím velkým zastáncem. Vždyť tento archív je naším kulturním dědictvím, je obrovsky unikátní, mapuje historii ČR a Československa a je na škodu, že není digitalizován. Budu o tom určitě jednat s ministrem kultury Antonínem Staňkem, aby pro tyto účely prostředky našel,« sdělil Luzar.

Členové podvýboru hned na začátku sdělili, že se chtějí postupně sejít s radními všech veřejnoprávních médií a zeptat se jich na to, co musí nejčastěji řešit a jak se dívají na svou práci. Včera přišlo pět ze sedmičlenné Rady ČTK včetně jejího předsedy Miroslava Augustina.

Někteří členové rady by byli rádi, kdyby se novelizoval už téměř 20 let starý tiskový zákon. Poslanci vyzvali Radu ČTK, aby sama poukázala na některé jeho problémy. »Jsou to oni, kdo v praxi vnímá nejvíc problémů, které tento dnes už historický zákon má. Slíbili, že s námi budou spolupracovat. Ale samozřejmě to je také věcí ČTK, která má svůj management, svůj odraz ve sněmovním volebním výboru, což je jejich garanční výbor. My jsme se spíš zajímali o názory lidí z praxe, kteří mají dozorovat ČTK, a které, stejně jako členy Rady ČT a Rady ČRo, volí Sněmovna,« prohlásil předseda podvýboru.

(ku)