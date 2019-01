Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodinný balíček bude na jaře

Vláda by měla na jaře dostat návrh balíčku opatření na podporu rodin. Obsahovat bude úpravu zvýšení rodičovské, financování dětských skupin, sdílených pracovních míst a zálohovaného výživného.

Podobu zálohovaného výživného, které by dětem neplatičů poskytl stát, by měly ještě projednat špičky koaličních stran. Mají dvě verze návrhu. Na zákonu o zálohovaném výživném spolupracují resorty práce a spravedlnosti. Koaliční strany se už dřív dohodly na tom, že by se norma měla zaměřit nejen na finanční pomoc rodičům, jimž partner či partnerka neplatí alimenty na děti, ale i na zlepšení vymáhání.

Podle první verze by pomoc od státu dostali samoživitelé s příjmem pod 2,7násobek životního minima poté, co by podali návrh na exekuci na neplatiče. Udělat by to mohli po dvou měsících, co jim nepřišlo výživné. Podle druhé verze by pomoc mohly získat všechny domácnosti a posílilo by se vymáhání. O výsledné podobě by měla ještě jednat koaliční rada. Termín jednání zatím není stanoven. Programové prohlášení vlády se zálohovaným výživným počítá. Vlastní návrh má i KSČM, projednávání se zatím zastavilo.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rodičovskou má v příštím roce o 80 000 korun na 300 000 korun zvednout novela o sociální podpoře. Pravidla by mohla ale ještě ovlivnit evropská směrnice o slaďování práce a rodiny, která by mohla být hotova do konce ledna. Dokončení rodinného balíčku se tak proti původnímu plánu mírně zdrží a vláda ho dostane ne začátkem roku, ale až na jaře.

Od začátku října je možné na vládním webu najít návrh zákona o dětských skupinách se změnou jejich financování. Nyní se hradí z evropských peněz. Podle novely by měly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 korun měsíčně. Vyplácet by se mohly i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. Zařízení by musela splňovat přísnější podmínky než dosud. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020. Součástí normy o dětských skupinách by mohla být i úprava sdíleného místa. O něj by se dělilo několik lidí s částečným úvazkem.

Rozpočet by zálohované výživné ročně stálo asi 800 milionů korun či miliardu, navýšení rodičovského příspěvku několik miliard a financování dětských skupin asi dvě miliardy.

(ste)