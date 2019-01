Severokorejský vůdce Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

Kim Čong-un znovu na návštěvě Číny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny.

Oznámila to oficiální čínská státní agentura Nová Čína i severokorejská agentura KCNA. Důvodem návštěvy jsou pravděpodobně konzultace před chystaným druhým setkáním Kima s americkým prezidentem Trumpem.

Ačkoli Pchjongjang většinou o podobných cestách informuje až poté, co skončí, v nynějším případě učinila KLDR výjimku. KCNA sdělila, že Kimova návštěva v Číně začala v pondělí a skončí ve čtvrtek. Kima podle KCNA doprovází jeho manželka Ri Sol-ču, vysoký představitel severokorejské komunistické strany a bývalý šéf tajné služby KLDR Kim Jong-čchol či severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho.

Kim v uplynulém roce navštívil Čínu třikrát a pokaždé zde jednal s prezidentem Siem. Do Pekingu se nyní vůdce KLDR vydal v době, kdy se stále častěji hovoří o možném druhém summitu Kima s Trumpem. To, že se vrcholná schůzka uskuteční brzy, naznačil sám Trump.

Prezident Si Ťin-pching. FOTO - Haló noviny

Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem KLDR a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington. AP předpokládá, že tématem nynějšího jednání Kima a Sia bude vyjasnění pozice před druhým setkáním s Trumpem.

»Kim se důrazně snaží připomenout Trumpově administrativě, že má diplomatické a ekonomické alternativy k tomu, co Washington a Soul nabízejí,« řekl Harry Kazianis z amerického konzervativního institutu Centrum pro národní zájem (CNI). »Při zmínce o ‚jiné cestě‘ během svého novoročního projevu mohl Kim skrytě vyhrožovat, že se přikloní blíže k Pekingu. To by mělo Ameriku docela znepokojovat.«

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily. Seznam svých jaderných kapacit a informaci o velikosti svého jaderného arzenálu, které Washington očekává, KLDR zatím svým partnerům neposkytla. Podle analytiků oslovených agenturou AP je velice nepravděpodobné, že by se KLDR vzdala svého těžce vybudovaného jaderného arzenálu, který Kim zřejmě považuje za jedinou garanci přežití svého režimu.

(čtk)