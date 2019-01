Ilustrační FOTO - Pixabay

Vondráček zastupuje nemocnici ve sporu se státem

Jeden z nejvyšších představitelů státu, třetí nejvyšší ústavní činitel ČR, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), zastupuje jako advokát Kroměřížskou nemocnici ve sporu se státem.

Server iRozhlas uvedl, že nemocnice se soudí s Finanční správou kvůli odvodu daní. Finanční správa přitom spadá pod ministerstvo financí, které od ledna 2014 vedou zástupci hnutí ANO. To navíc prosazuje a hájí důkladnější postup finančních úřadů při výběru daní a přísnější kontroly. Vondráček popírá, že je ve střetu zájmů.

»Zakázané to není, ale je to neobvyklé,« reagoval pro náš list místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Zákon vyloženě v tomto případě podle jeho slov neříká, že by se jednalo o střet zájmů, neslučitelnost činností či funkcí. Grospič však tvrdí, že je zvláštní, pokud by jeden z nejvyšších představitelů státu »do určité míry stál na pozici, byť třeba oprávněné, ale žalující strany v neprospěch státu. Pokud by to nebyl nějaký jeho osobní spor,« dodal. Zároveň podotkl, že nikdo samozřejmě nemůže zakázat předsedovi Sněmovny, aby přerušil advokátní činnost, nebo mu bránit v tom, aby ji vykonával minimálně a svěřil případy svým koncipientům, na druhé straně je to otázka toho, jak si to Vondráček sám zhodnotí.

Předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Nemocnice se soudí s Finanční správou od začátku roku 2017. »Spor s Odvolacím finančním ředitelstvím se týká daně z přidané hodnoty (DPH), kterou Kroměřížská nemocnice musela odvádět za poskytování zdravotních služeb na protialkoholní záchytné stanici,« řekl serveru mluvčí nemocnice Egon Havrlant. Nemocnice je přesvědčena o tom, že byly tyto služby i před novelou zákona o zdravotních službách v roce 2017 osvobozeny od platby DPH. Krajský soud v Brně dal nemocnici loni v prosinci podle serveru za pravdu.

Vondráček: Žádný střet zájmů necítím

Jak tedy hodnotí situaci sám Radek Vondráček? Právní služby poskytuje nemocnici advokátní kancelář Vondráček - Opatrný. Smlouvu s Kroměřížskou nemocnicí má podle registru smluv od září 2014 podepsanou přímo Vondráček. Předseda Sněmovny však tvrdí, že všechny práce odvádí jeho pracovní partner Tomáš Opatrný. »Já historicky mám s nemocnicí smlouvu a děláme jim komplexní právní služby jako kancelář. Ale já už nejsem schopen fakticky někam chodit a něco dělat,« řekl. »Já fakticky žádný střet zájmů jako advokát necítím,« doplnil Vondráček a uvedl, že jako zástupce zákonodárné moci státu nemohl spor s Finanční správou nijak ovlivnit.

Ve Sněmovně Vondráček nedávno s dalšími kolegy advokáty z řad poslanců vytvořil a prosadil novelu, která advokátům ulehčí právě při odvodech DPH. Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně.

Postup Finanční správy Radek Vondráček komentovat nechtěl. Finanční úřady čelily v poslední době kritice firem i daňových expertů např. kvůli údajnému nadužívání tzv. zajišťovacích příkazů, kterými může blokovat majetek firem podezřelých z nezaplacení daně. Kritiku také vyvolal třeba postup Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, který podle médií kvůli kontrole EET vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů. Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček koncem loňského roku rezignoval na funkci.

(ku)