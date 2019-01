Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kdo dřív: Ťok nebo sněhulák?

Židle pod Danem Ťokem (za ANO) se povážlivě houpe, což si uvědomuje i sám ministr dopravy. KSČM, která menšinovou vládu podporuje, dává své výhrady vůči Ťokovi jasně najevo.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

»Ministra dopravy Ťoka sice na Vysočině vystřídal sněhulák, ale skutečné výměny se v tomto resortu evidentně nedočkáme. Přesto, že nabídl svou funkci k dispozici, zůstává i nadále ve funkci. Výtku obdržel jen za to, že svou »práci« neumí dostatečné mediálně prodat. Co naplat, sněhulák nám roztaje na jaře, ministr však dopravě bude patrně šéfovat dál, nejméně do další nečekané sněhové nadílky,« uvedl pro Haló noviny předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Poslední problémy Ťokovi přinesly opakované kolapsy provozu na D1 na Vysočině při dopravních omezeních v kombinaci se sněžením v polovině prosince. Problematický úsek dálnice by měl být v polovině února připraven na provoz při 130kilometrové rychlosti. D1 u Humpolce je od víkendu průjezdná plně v obou pruzích. Úsek byl předtím zúžen kvůli opravám, které nabraly velké zpoždění.

Ministru dopravy nezbývá moc času, podle sázkové kanceláře Chance přijde o svou funkci nejpozději koncem dubna.

