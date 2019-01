Vrána ve víru chvály

Útočník Jakub Vrána zařídil v úterním utkání NHL dvěma góly a přihrávkou výhru Washingtonu 5:3 nad Philadelphií a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na straně poraženého týmu si připsal rovněž tři kanadské body Jakub Voráček, autor gólu a dvou asistencí.

Capitals rozhodli třemi góly v rozmezí 30. až 32. minuty a po trefách Vrány odskočili z 2:1 na 4:1. Český útočník zaznamenal tři body v jednom utkání NHL podruhé v kariéře. Stejný kousek se mu povedl loni v květnu v play off proti Pittsburghu. Dvaadvacetiletý pražský rodák překonal osobní rekord v počtu vstřelených branek v základní části. Na kontě má čtrnáct gólů, minulou sezonu dal o jeden méně.

»V mé situaci je pořád něco, na čem můžu pracovat,« řekl Vrána, třináctka draftu z roku 2014 a vítěz posledního Stanleyova poháru. »Vím, že můžu být lepší. Ať už v obranném pásmu, někdy v psychické stránce, v čemkoli. Jsou takové malé věci, na kterých pořád pracuji. Snažím se, abych se zlepšoval každý den,« podotkl.

Vrána připravil po skvělé individuální akci první gól utkání. Philadelphia sice vyhrála v útočném pásmu vhazování, ale puku se zmocnil český útočník, projel po levé straně celým kluzištěm a naservíroval puk Tomu Wilsonovi, který zakončil do prázdné branky. »Je to špičkový bruslař, snažil jsem s ním udržet krok a doufal jsem, že mě uvidí. To se stalo,« popsal situaci Wilson.

Vrána také u své první trefy ukázal, že rychlost je jeho obrovskou zbraní: na vlastní modré čáře vypíchl puk a sólový únik završil střelou nad lapačku. U druhého zásahu měl štěstí, protože v přesilové hře přihrával z nulového úhlu na lépe postaveného hráče u vzdálenější tyče, ale gólman Mike McKenna si puk srazil do branky.

»Skvěle bruslí, je úžasné sledovat, jak mu jedou nohy a přitom nějak dokáže rychle pracovat i s rukama a hokejkou. Je důležitou součástí našeho týmu a roste v klíčového hráče. Stále se zlepšuje a má víc a víc sebevědomí, což je pro nás dobré,« pochválil Vránu T.J. Oshie, který se v utkání též trefil dvakrát. Druhou trefou zpečetil výhru do prázdné branky.

Voráček potrestal v první třetině chybu Michala Kempného a v přečíslení dva na jednoho vyrovnal po přihrávce Oskara Lindbloma střelou z mezikruží. »Na jejich první gól jsme skvěle odpověděli a měli jsme pak více ze hry. Druhá třetina nás ale opět dostala,« uvedl Radko Gudas. Český obránce se v úvodu třetí třetiny popral s Devantem Smithem-Pellym, kterého na konci souboje povalil na led.

Flyers zabojovali a v 57. a 60. minutě po přihrávkách Voráčka zápas zdramatizovali, ale osmou prohru v řadě neodvrátili. »Už to musí skončit,« zlobil se Voráček. »Problém je, že nehrajeme celý zápas naplno. Když hrajete čtyřicet minut skvěle a dvacet dobře, máte ještě možná šanci. Ale pokud hrajete čtyřicet minut dobře a dvacet absolutně mizerně, jak jsme dneska zase ukázali, tak jsme bez šance,« podotkl.

Philadelphia také vyrovnala rekord NHL, protože v této sezoně nasadila do hry už sedmého gólmana včetně Michala Neuvirtha, který je momentálně zraněný. Stejně točili brankáře také v Los Angeles (2007/08), St. Louis (2002/03) a Québeku (1989/90).

Ve zbývajících deseti zápasech úterního programu si ještě čtyři čeští hráči připsali asistenci. Tomáš Hertl a Lukáš Radil přispěli jednou přihrávkou ke kanonádě San Jose, které doma rozdrtilo Edmonton 7:2. Buffalo porazilo i díky asistenci Vladimíra Sobotky doma New Jersey 5:1, přičemž všechny góly vstřelilo ve druhé třetině. Roman Polák přispěl přihrávkou k vítězství Dallasu 3:1 v St. Louis. Český obránce se prosadil proti klubu, který ho draftoval v roce 2004.

Naopak David Pastrňák vyšel podruhé za sebou naprázdno, ale Boston i bez jeho příspěvku vyhrál nad Minnesotou bez problémů 4:0. Všechny góly vstřelil v úvodních 27 minutách, pod tři se podepsali Brad Marchand a Patrice Bergeron (shodně 1+2). Tuukka Rask kryl 24 střel a udržel první nulu v sezoně.

Lídr produktivity Nikita Kučerov přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 4:0 nad Columbusem a je prvním hráčem od sezony 1999/00, který v úvodních 43 zápasech sezony nasbíral sedmdesát bodů. Tehdy byl stejně produktivní Jaromír Jágr. O klubový rekord brzy přijde Pavel Kubina, který v dresu Tampy Bay odehrál 662 zápasů, což bylo dodnes nejvíce ze všech obránců. V úterý se mu vyrovnal Victor Hedman.

Boston - Minnesota 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky: 6. Heinen, 12. Marchand, 20. DeBrusk, 27. Bergeron. Střely na branku: 27:24. Diváci: 17 565. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Marchand (všichni Boston).

Buffalo - New Jersey 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Branky: 22. Skinner, 25. C. J. Smith, 31. Mittelstadt, 36. McCabe (Sobotka), 38. Pilut - 2. Coleman. Střely na branku: 33:21. Diváci: 18 212. Hvězdy zápasu: 1. C. J. Smith, 2. Pilut, 3. Thompson (všichni Buffalo).

NY Islanders - Carolina 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Branky: 14. a 60. B. Nelson, 45. D. Toews - 16. Mäenalanen, 20. McKegg, 58. Williams, 59. Slavin. Střely na branku: 31:24. Diváci: 13 769. Hvězdy zápasu: 1. Williams, 2. McElhinney (oba Carolina), 3. B. Nelson (NY Islanders).

Pittsburgh - Florida 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky: 4. a 24. Rust, 2. Pearson, 29. Sheahan, 54. Crosby - 40. Barkov. Střely na branku: 31:37. Diváci: 18 526. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Rust, 3. Crosby (všichni Pittsburgh).

Washington - Philadelphia 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Branky: 32. a 35. Vrána, 30. a 60. Oshie, 5. T. Wilson (Vrána) - 10. Voráček, 57. Simmonds (Voráček), 60. Giroux (Voráček). Střely na branku: 25:40. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Oshie, 3. Carlson (všichni Washington).

Detroit - Montreal 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 27. a 45. Athanasiou - 21. Gallagher, 22. Armia, 41. Petry. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18 898. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher (Montreal), 2. Athanasiou (Detroit), 3. Tatar (Montreal).

Tampa Bay - Columbus 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 17. a 49. B. Point, 16. Joseph, 47. Kučerov. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Vasilevskij, 3. Sergačev (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Dallas 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky: 27. Perron - 12. a 27. Seguin (na druhou Polák), 22. J. Klingberg. Střely na branku: 27:17. Diváci: 17 037. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Bishop (oba Dallas), 3. Perron (St. Louis).

Winnipeg - Colorado 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Branky: 4. Perreault, 14. Connor, 24. Wheeler, 27. Little, 44. Copp, 52. Scheifele, 59. Trouba - 17. a 57. Landeskog, 37. Söderberg, 38. Graves. Střely na branku: 21:41. Diváci: 15 321. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Trouba, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Vegas - NY Rangers 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 17. Eakin, 28. Pirri, 39. Marchessault, 59. Carpenter - 52. Zibanejad, 60. Fast. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18 249. Hvězdy zápasu: 1. Pirri, 2. Eakin, 3. Fleury (všichni Vegas).

San Jose - Edmonton 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

Branky: 7. a 27. E. Kane (na první Hertl), 16. a 51. Donskoi, 13. Sörensen, 36. Burns, 42. J. Thornton (Radil) - 15. Chiasson, 31. Lucic. Střely na branku: 36:22. Diváci: 17 320. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. E. Kane, 3. Donskoi (všichni San Jose).

