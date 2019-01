Nymburk už není poslední

Basketbalisté Nymburku v 10. kole Ligy mistrů vybojovali důležité vítězství 78:71 nad Lietkabelisem Panevežys, které jim zvýšilo šanci na umístění do šestého místa a pokračování v pohárech i po základní skupině C. Nyní mají shodnou bilanci právě jako litevský soupeř, který ale udržel lepší bilanci ze vzájemných zápasů díky domácí výhře o 11 bodů. Opava prohrála v LM podeváté za sebou. V Benátkách sice vyhrála poločas, ale nakonec favorizovanému soupeři podlehla 81:102.

»Zase nás to stálo moc sil a nebylo to přesvědčivé. Čtyřikrát jsme dole, čtyřikrát se dokážeme zvednout. Hlavní je však výhra. Sice už ta nejlepší čtyřka pro play off asi není reálná, ale pořád máme o co hrát. A to o Europe Cup. Nikdo z nás nechce skončit ve skupině na začátku února,« řekl pivot Petr Benda.

Jeho tým začal nervózně a v první čtvrtině prohrával už o devět bodů. Pak ale český mistr výrazně zlepšil obranu, další pasáž vyhrál 18:2 a skóre otočil. Domácí si dokázali poradit i se zónovou obranou a zdálo se, že dostávají zápas pod kontrolu.

Litevci se hádali, jejich trenér dostal za protesty technickou chybu a Nymburk byl na koni. Poločasová přestávka však Lietkabelisu pomohla. Tým se uklidnil, v úvodu druhé půle přestřílel soupeře 15:2 a Nymburk se opět dostal do problémů.

»Bylo to nahoru dolu, ale to tak u nás v této sezoně je. Ale tentokrát jsme byli víc koncentrovaní na koncovku,« uvedl Jaromír Bohačík. Právě on byl v poslední čtvrtině lídrem. Domácí velmi dobře doskakovali a pět minut před koncem Bohačík trojkou zajistil vedení 66:64 a nastartoval závěrečnou snahu o výhru alespoň o dvanáct bodů, která by zajistila Nymburku lepší vzájemnou bilanci.

»Už delší dobu Boči (Bohačík) ukazuje, v jakého hráče vyrostl. Má ohromné sebevědomí. I když nebyl tolik ve hře, tak to v rozhodující chvíli vzal na sebe,« řekl Benda.

Bohačík nadále táhl domácí a dal ve druhé půli 16 ze svých 20 bodů, ale Lietkabelis ubránil koncovku na přijatelnou prohru o sedm bodů. Nyní mu proto stačí v závěrečných kolech uhrát stejný počet výher jako Nymburk, aby se před ním udržel v tabulce.

»Na konci už jsme se soustředili jen na to, abychom neudělali nějakou hloupost, protože na těch dvanáct bodů bychom to nedotáhli ani s kouzelnou hůlkou. Hlavní je výhra, ta je teď nejdůležitější. I z pohledu příjemnější regenerace, když nás teď čeká každý druhý den zápas,« prohlásil Bohačík.

»Trefil jsem něco zvenku. Začátek z mé strany nebyl dobrý v útoku ani obraně, tak jsem rád, že mi tam pak na konci něco padlo, protože tahle výhra byla hodně důležitá. Celkově můžeme mít dobrý pocit z obrany. Na ni jsme se teď hodně soustředili,« dodala reprezentační opora.

Opava v Benátkách v poločase vedla, pak jasně prohrála

Basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů podeváté za sebou. V Benátkách sice favorizovaného soupeře zaskočili a v poločase překvapivě vedli, ale ve druhé půli na italského soka nestačili a prohráli 81:102. Zůstali poslední ve skupině B a definitivně přišli o šanci na postup do play off. Ztrácejí už tři výhry i na šesté místo.

Opava první utkání s Benátkami prohrála doma o 18 bodů, přičemž tehdy za soupeřem od počátku zaostávala. Tentokrát ale Slezané úvod zápasu zachytili a většinu první půle se drželi ve vedení až o 10 bodů.

Naposledy vedli v úvodu třetí čtvrtiny 43:42. Pak domácí tým vyhrál následující pasáž 16:4 a dostal zápas pod kontrolu, hosté naopak odpadli. Nestačili na doskoku ani v obraně a druhý poločas prohráli o 21 bodů. Zaostávali zejména v protiútocích, ze kterých daly Benátky o 17 bodů více.

Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body domácí Austin Daye. Za Opavu dal 14 bodů reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina.

»Začali jsme dobře, ale pak jsme měli hodně ztrát. Neporadili jsme si s jejich zlepšenou obranou. Celkově to ale z našeho pohledu bylo dobré utkání na to, že jsme měli hodně zdravotních problémů,« řekl na tiskové konferenci Šiřina. »Měli jsme jen devět hráčů a další se nám zranil během hry. V poločase jsme drželi velmi dobrý výsledek, ale pak Benátky nastoupily s velkou energií,« přidal trenér Petr Czudek.

Basketbalová Liga mistrů - 10. kolo:

Skupina B:

Benátky - Opava 102:81 (13:20, 37:38, 70:61)

Nejvíce bodů: Daye 20, Haynes 17, Vidmar 12 - Šiřina 14, Bukovjan a Gniadek po 11, Kouřil 10. Fauly: 16:18. Trestné hody: 20/15 - 12/9. Trojky: 11:12. Doskoky: 43:33.

PAOK Soluň - Hapoel Cholon 92:77, Fribourg - Tenerife 66:72.

1. Tenerife 10 9 1 816:673 19 2. Benátky 10 7 3 860:803 17 3. PAOK Soluň 10 6 4 803:765 16 4. Hapoel Cholon 10 6 4 826:800 16 5. Nanterre 9 4 5 731:688 13 6. Bonn 9 4 5 766:783 13 7. Fribourg 10 2 8 780:873 12 8. Opava 10 1 9 734:931 11

Skupina C:

Nymburk - Lietkabelis Panevežys 78:71 (19:28, 37:32, 53:55)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 20, Lawrence 16, Benda 8 - Wilson 18, Kariniauskas 9, Dimec a Valinskas po 8. Fauly: 19:20. Trestné hody: 25/17 - 16/12. Trojky: 9:5. Doskoky: 47:37.

Bamberg - AEK Atény 77:73, Fuenlabrada - Dijon 59:73.

1. AEK Atény 10 8 2 802:755 18 2. Bamberg 10 7 3 836:800 17 3. Jeruzalém 9 7 2 783:692 16 4. Antverpy 9 5 4 742:713 14 5. Lietkabelis 10 3 7 748:779 13 6. Dijon 10 3 7 757:795 13 7. Nymburk 10 3 7 770:822 13 8. Fuenlabrada 10 3 7 758:840 13





