Plzeň inkasovala příliš gólů na ledě Frölundy

Pro hokejisty Plzně skončilo úvodní semifinále Ligy mistrů na ledě Frölundy vysokou porážkou, která je pro Škodu vůbec první v tomto ročníku soutěže. Západočeši sice vyrovnali z 0:2 na 2:2, ale ještě v průběhu druhé třetiny třikrát inkasovali během tří minut a 12 sekund a prohráli 3:6. Všechny branky hostů dal americký bek Conor Allen. V dresu vítězů stihli tři body útočníci Rhett Rakhshani (2+1) a Ryan Lasch (1+2). Odveta je na programu za týden.

»Hattrick je krásný, ale pořád je to porážka... Naštěstí je to jenom poločas, protože se počítá až celkové skóre. Věřím, ze nám doma pomůžou fanoušci. Sice jsem v Plzni jen půl roku, ale věřím, že pro hostující tým musí být nepříjemné u nás hrát. Snad se to potvrdí,« přál si Allen.

Domácí lídr švédské nejvyšší soutěže se sice jako první provinil proti pravidlům, jenže Gulaš možnost nevyužil a na druhé straně se naopak prosadil Mustonen, poté co k němu Milčakov vyrazil Ekbomovo nahození.

Odpovědět mohl Kodýtek, místo toho ale potrestal ve 12. minutě Allenovo hákování Rakhshani. Plzeňští pak nevyužili dva po sobě následující tresty domácích, v oslabení je ale vrátil do zápasu Allen a odčinil předchozí prohřešek.

V polovině 25. minuty se navíc po pěkné individuální akci prosadil znovu a bylo vyrovnáno. Brzy poté v přesilovce Kracík tečí těsně před brankovištěm jen o kousek minul a hosty to muselo mrzet - v končící 28. minutě během signalizované početní výhody švédského celku vrátil vedení na stranu domácích s posvěcením videorozhodčího Lasch.

»Je velká škoda, že když jsme srovnali, Frölunda nám zase sebrala tu psychickou výhodu a překlopila ji na svou stranu. Když je máme takhle na lopatě, musíme jim šlápnout na krk,« prohlásil Allen.

Navíc krátce před polovinou utkání zvýšil povedenou ranou od modré čáry Grönlund a Milčakova nahradil v brance Plzně Frodl. Ani to však Indians nezastavilo a Hjalmarsson ho připravil o čistý štít po pouhých 77 sekundách ranou k tyči. Šéf plzeňské střídačky Čihák zareagoval oddechovým časem.

Jenže gól naděje na další stíhací jízdu nepřicházel. Ve třetím dějství naopak nabídla Plzeň sérií tří trestů domácím jednu početní výhodu za druhou a poslední z hříšníků Straka pobyl na trestné lavici jen pár sekund. Na hrozivých 6:2 zvýšil druhou trefou večera Rakhshani. Alespoň malou šanci na finále vykřesal do odvety zkompletováním hattricku na konci 51. minuty Allen.

»Soupeř nás předčil ve většině aspektů hokeje - byl přesnější, efektivnější, rychlejší. Blahopřejeme mu k výkonu, ale my rozhodně nic nebalíme. Doma se o postup ještě popereme a chceme se z dnešního duelu poučit,« řekl trenér poražených Ladislav Čihák.

»Frölunda byla výborným soupeřem, jsou skvělí v útoku, mají tam navíc také hodně individuální kvality,« řekl plzeňský zadák David Kvasnička. »A že je to o tři góly? Nesmíme nic vzdát, budeme bojovat. Jen si příště nesmíme dát zase tři góly jako dnes pomalu sami, to se nesmí stát. Věřím, že i s trochou štěstí můžeme celé semifinále ještě otočit a postoupit,« dodal Kvasnička.

Frölunda Indians - Škoda Plzeň 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Mustonen (Ekbom), 12. Rakhshani (Lasch, Genoway), 28. Lasch (Carlsson, Fagemo), 30. Grönlund (Rakhshani, Friberg), 32. S. Hjalmarsson (Stalberg, Sigalet), 48. Rakhshani (Lasch, J. Lundqvist) - 19. Allen, 25. Allen (P. Straka, N. Jones), 51. Allen (Gulaš, Jan Kovář). Rozhodčí: Kauokari, Vikman (oba Fin.) - Pihlblad, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 2975.

(red)