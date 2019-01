Měli bychom volit povinně?

Diskuse o »povinné účasti« každého dospělého občana při volebním aktu, kterou navodil prezident ve svém »vánočním projevu«, jako by směřovala k jedinému výsledku všech zástupců politických stran. Tedy alespoň podle těch, kteří dostali možnost se vyjádřit prostřednictvím České televize. I já jsem se nad návrhem zamyslel a dal si otázku: Pomohlo by to skutečně k průkaznějším výsledkům voleb, anebo jde pouze o zbožné přání navrhovatele?

Nechme stranou technické problémy návrhu, berme za základ vyslovené argumenty především šéfů pravice. Akcentovali fakt, že by šlo o porušení práv člověka, tedy nucení vyjádřit se, a jeho právo je přece i »nevyjádřit se«. Ač souhlasím s tím, nezavádět povinnost, s podobným argumentem nesouhlasím. Každý, chce-li žít v naší zemi, by měl skutečně mít nejen práva, ale i povinnosti. Právo je volit, povinností by mělo být rozhodnout, jakým směrem se naše vlast bude ubírat. Nejde stát »za bukem«, a pak kritizovat, že ti, co o nás rozhodují, byli vybráni špatně. A neúčast u volebního aktu může opačně výsledek ovlivnit, než ty dvě třetiny voličů, kteří volit chodí, rozhodly. To by jistě hovořilo pro povinnost. Jenže, jak to bude s těmi našimi občany, co volí ze zahraničí? Ti většinově pod vlivem propagandy na ně namířené dokážou volby ovlivnit a výsledek těch posledních skutečně zčásti ovlivnit dokázali směrem doprava? Přitom zde mezi námi nežijí a ani žít často nechtějí. Možná, že tady je jeden z důvodů návrhu prezidenta. I oni by měli, pokud by povinnost volit stanovil zákon, volit museli, ale jak to pak vůbec dokázat? Nebo by právě oni měli výjimku? Tady je ovšem podstatné úskalí.

Osobně pro návrh tedy nejsem. Umím si představit a v minulých senátních volbách se to stalo v řadě případů, že do druhého kola vzhledem ke své místní popularitě či vzhledem k častému vystupování v médiích se dostali dva soupeři, kteří zastávají stejné politické názory a liší se třeba jen tím, že je kandidovala jiná politická strana a nosí jinak zbarvené sako, jinou kravatu či právě před volbami vyřkli populárnější slova. Mám tedy jít volit, aniž jsem ochoten tomu či druhému dát svůj hlas, a to jen kvůli třeba kravatě? Není to pro mne ztráta času. A nejde o zbytečnou práci volebních komisí, které budou sečítat i množství bílých lístků nebo přeškrtaných kandidátek? Voliči si sice vybrali mezi více kandidáty ty dva, ale ani jeden z nich mě vzhledem ke svým názorům nebude v Senátu zastupovat, protože můj názor a názor mnohých dalších z nás je mu cizí. Má tedy vůbec smysl se takových voleb účastnit?

Myslím, že i takové názory, jako je můj, by se měly při případném rozhodování o povinnosti jít k volbám zvažovat.

Milan ŠPÁS