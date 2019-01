Ilustrační FOTO - Haló noviny

Bytová výstavba roste

Stavební firmy v Česku zahájily loni do konce listopadu stavbu 6684 bytů v bytových domech, meziročně o 4,4 procenta více. Nejvíce se jich začalo stavět v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl meziročně o 8,2 procenta.

Počet zahájených staveb rodinných domů v ČR stoupl o 3,3 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Největší podíl zahájených staveb bytových domů (32,8 procenta) připadal na Prahu. Následovaly Jihomoravský (13,9 procenta), Olomoucký kraj (11,6 procenta), Vysočina (7,5 procenta) a Středočeský kraj (7,2 procenta). Naopak v Libereckém kraji to s 55 byty bylo necelé procento.

V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o 8,2 procenta na 2194. Více než třetina z celkového počtu připadala na projekt Riverpark Modřany společnosti Karlín Group, který úřady povolily v květnu. V listopadu přibylo 531 povolených staveb bytů.

Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce listopadu meziročně vzrostl o 3,3 procenta na 17 938. Tempo růstu však v průběhu roku klesá, ještě v pololetí byl růst zhruba desetiprocentní. Nejvíce rodinných domů připadalo na Středočeský (25,9 procenta), Jihomoravský (11,6 procenta), Moravskoslezský (deset procent) a Plzeňský kraj (7,5 procenta). Podíl Prahy mírně klesl na 2,4 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce listopadu stavět 30 484 bytů, meziročně o šest procent více.

Lidé si pronajímají byty, protože na vlastní nemají

Otázky Haló novin pro Františka Beneše (KSČM), stínového ministra pro místní rozvoj

Co říkáte vysokému podílu investičních bytů v developerských projektech?

To je dlouhodobá záležitost, netýká se to jen nových bytů, ale i bytů již postavených, které jsou v soukromém vlastnictví například díky transformaci bytových družstev. Z vlastní zkušenosti vím, že v našem domě na sídlišti v Ďáblicích je 270 bytů a z nich je 70 pronajatých. Vlastníci žijí po celém světě, ale není to dobré pro správu takového domu. Je to velmi těžké, protože náš občanský zákoník vyžaduje, aby se na správě podíleli majitelé bytů, a na nájemníky nemá orgán, jenž dům spravuje, vůbec žádnou pravomoc. Všechno musí řešit s vlastníkem, což bývá složité.

Po bytech k pronájmu je stále vyšší poptávka a ceny pronájmů rostou…

Vysoký počet pronajímaných bytů svědčí o tom, že lidé nemají na počáteční investice, aby si byt koupili. Když ho potřebují, tak si ho pronajmou. Takže tady se otevírá šance pro stavební družstva. Ta dostanou úvěr a družstevníci jej budou splácet.

Myslím si, že je třeba zahájit podporu družstevního bydlení. Už v roce 2005 byl schválen zákon o výstavbě družstevních bytů. Ale není podpořen penězi, i když by hodně pomohl. Ale znám družstva, i v Praze, která ještě byty stavějí. A zájem je obrovský. Velká výhoda je, že úvěr si bere družstvo, nikoli jednotlivci. Lidé se nezadluží.

Pronájmy také umožňují obrovský daňový únik. Nikdo z pronájmu neplatí daně! Evidence neexistuje. Ale v naší společnosti se to hodí…

Je nová výstavba dostatečná?

Je dobře, že počet zahájených bytů o něco vzrostl, ale spočítali jsme, že dlouhodobě by u nás bylo potřeba stavět každoročně asi 40 000 bytů. Ale jde o to, že ty byty nejsou dostupné pro lidi, kteří je potřebují.

Jiří NUSSBERGER