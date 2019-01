Ilustrační FOTO - Pixabay

Leden 2020 nebo 2021? KSČM ještě čeká boj

Tečku k návrhu poslanců KSČM na zdanění peněžitých náhrad církvím za majetek nevydaný v restitucích by Sněmovna mohla udělat poslední lednový týden. Po jednání rozpočtového výboru, jehož většina doporučuje, aby novela začala platit až od 1. 1. 2021, to sdělila předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Tento návrh Marka Bendy (ODS) se však nelíbí komunistům. Akceptují odklad o rok, tedy na 1. 1. 2020, k tomuto návrhu ústavně právního výboru však sněmovní rozpočtáři nepřijali žádné stanovisko. Komunisté naopak pochopitelně vítají, že výbor nedoporučil schválit zamítnutí předlohy, se kterým ve druhém čtení přišel Dominik Feri (TOP 09). Pro odklad účinnosti na rok 2021 hlasovalo 16 přítomných členů výboru. Podpořili ho i zástupci ministerstev financí a kultury. Definitivní rozhodnutí samozřejmě padne až na plénu Sněmovny, od názoru rozpočtářů se může lišit. Novela, která leží ve Sněmovně od prosince 2017, měla původně platit od 1. ledna letošního roku.

Vostrá si pochvalovala, že jednání výboru o návrhu bylo poměrně rychlé a konstruktivní. »My jsme návrh na dvouletý odklad nepodpořili, nevidíme v něm žádnou logiku. Podle nás je to návrh politický, jde o to, co nejvíce oddálit účinnost této novely. Logiku má posunutí účinnosti na leden 2020, což jsme podpořili vzhledem k tomu, že legislativní proces se zdržel a každá daňová úprava by měla platit od ledna,« zdůraznila po hlasování ve výboru před novináři Vostrá. Sdělila, že o posunutí účinnosti na příští leden bude KSČM ještě vyjednávat s hnutím ANO. Nechtěla však předjímat, jak vyjednávání dopadne, zda se poslanci ANO přikloní k dřívější účinnosti, a už vůbec nechtěla předjímat, zda by rozhodnutí ANO naopak pro delší odklad účinnosti změnilo postoj komunistů k Babišově menšinové vládě. »Jsem přesvědčena o tom, že k nějakému posunu v tomto dojde i v poslaneckém klubu ANO,« dodala. Připomeňme, že zdanění finančních náhrad církvím patří mezi jednu z podmínek tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD komunisty.

Vostrá: Odložit účinnost kvůli ÚS? To neberu!

Odpůrci tvrdí, že předloha KSČM je protiústavní. Proto chtějí, aby ji v případě přijetí mohl Ústavní soud posoudit ještě předtím, než na církve dopadne. »Ano, někteří poslanci avizují, že se na Ústavní soud obrátí. Ale kdybychom měli všechny zákonné normy podmiňovat tím, že budou účinné, až se rozhodne o nějaké ústavní stížnosti, asi bychom se s účinností různých zákonů dost načekali. Možnost obrátit se k Ústavnímu soudu beru jako legitimní, dlouho avizovaný politický postoj, rozumím tomu. Ale argument, že je proto třeba odložit účinnost z praktického hlediska, neberu,« prohlásila Vostrá. Očekává, že dlouhou diskusí při třetím čtení – což se ostatně v tomto volebním období stalo ve Sněmovně zlozvykem – se budou snažit zástupci pravice konečné hlasování v dolní komoře oddálit.

Zastánci zdanění tzv. církevních restitucí argumentují zejména nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, jak byl schválen před šesti lety za vlády Petra Nečase (ODS).

Grospič: Náhrady a majetek nebyly ohodnoceny objektivně

»Vnímáme velkou rozdílnost názorů na zdanění církevních náhrad, nicméně trváme na tom, že tyto náhrady a majetek byly ohodnoceny neobjektivně, v rozporu s metodikou, jakou tehdy používal Český statistický úřad, a myslíme si, že tím byla zasazena nerovnost mezi ostatní restituenty, kterým byly vyhrazeny náhrady v taxách, jak s nimi pracoval ČSÚ,« řekl po ukončení mimořádné schůze Sněmovny na konci loňského roku ke druhému čtení předlohy našemu listu místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Komunisté jsou rádi, že zákon se konečně dostal do třetího čtení, a jsou podle Grospiče připraveni na to, že to bude »obtížné čtení«. Uvědomují si také, že pokud norma úspěšně projde dolní komorou, čeká ji složitá cesta Senátem, případně vrácení poslancům k opětovnému projednání a možná i ústavní stížnost. »Věříme však, že nakonec bude alespoň zčásti dáno za pravdu tomu, co navrhujeme, a dojde k narovnání této nesrovnalosti mezi jednotlivými kategoriemi restituentů,« dodal Grospič.

Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

Zdanění náhrad církvím a náboženským společnostem je podle něj velké téma už jen proto, že se dotýká nebývale velkého přesunu majetku a peněz primárně římskokatolické církvi. »Podpora odložení účinnosti zákona řeší tuto problematiku danění náhrad poslanci hnutí ANO, a otevírá opět otázku, nakolik to politické hnutí Andreje Babiše myslí vážně s podporou tohoto záměru,« reagoval na hlasování v rozpočtovém výboru Grospič. Zdůraznil, že pro KSČM jde o politickou prioritu, která alespoň zčásti narovná výrazně nadhodnocený dar církvím a náboženským společnostem. A nelze spoléhat na to, že tolerance vlády je pouze jednostranná záležitost a lze ji i přehodnotit.

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 mld. Kč. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013 a církve za tento finanční dar od státu neplatí daně. Podle předkladatelů by musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

(ku)