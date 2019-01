Poslanec Jakub Janda. FOTO - wikimedia commons

Janda to přepískl, ale má imunitu

Mandátovému a imunitnímu výboru přišly dva podněty, kterými by se měl zabývat. Týkají se poslance, bývalého reprezentanta ve skocích na lyžích, Jakuba Jandy (ODS) kvůli jeho vyjádření při říjnových interpelacích na premiéra ve Sněmovně na adresu Českého svazu bojovníků za svobodu.

Když se jednalo o dotacích z eráru, Janda s nimi nesouhlasil a volil ne právě vybíravá slova. »Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země. Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomoci vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz,« prohlásil poslanec na adresu jiného poslance – konkrétně Zdeňka Ondráčka (KSČM), kterému svaz udělil medaili za péči o památníky válečným obětem.

»Už nám přišly dva podněty – první 4. ledna z Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem, která ho obdržela od Svazu bojovníků za svobodu. Ta konstatovala, že nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu a eventuálně přichází v úvahu disciplinární řízení. Druhý, totožný podnět jsme dostali dnes, je od Obvodního úřadu pro Prahu 1, u něhož správní řízení o přestupku probíhá,« informoval náš list předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM). Členové výboru mají možnost se s podněty seznámit, výbor se jimi začne zabývat, ale v současnosti ani jedna věc podle Grospiče nesplňuje předpoklady pro zahájení případného disciplinárního řízení.

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM).

»Pokud by vůbec někdo k takovému kroku dal podnět, tak by se mandátový a imunitní výbor stejně musel zabývat vypořádáním se s indemnitou (neodpovědnost poslance za projevy ve Sněmovně, pozn. red.), protože projev člena zákonodárného sboru před orgány Sněmovny, a k tomuto došlo při interpelacích, je kryt svobodou verbálního projevu před orgány Sněmovny. Teprve až bychom se s tím vypořádali, bychom mohli postupovat dál,« dodal Grospič s tím, že orgány činné v trestním řízení, ani obvodní úřad nemůže sám o sobě dát podnět k disciplinárnímu řízení, nebo k projednávání přestupku. Přestupková imunita byla zrušena, výbor by případný přestupek projednával pouze v případě, že by si to poslanec výslovně přál.

(ku)